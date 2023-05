Bahn und Gewerkschaft treffen sich zu Gesprächen am Mittwoch

Berlin. Nach der Absage eines zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn kommen Vertreter des Konzerns und der Gewerkschaft EVG an diesem Mittwoch zu weiteren Gesprächen zusammen. „In kleinem Kreis“ wollen beide Seiten dabei die offizielle Tarifverhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda vorbereiten, teilte die Bahn am Montag mit. Über den Ort, die genaue Uhrzeit und Inhalte wurde demnach zunächst Schweigen vereinbart. Zuvor hatte die Gewerkschaft die Deutsche Bahn zu einem raschen Treffen aufgefordert und dafür ursprünglich diesen Dienstag vorgesehen.

„Die Verhandlungen müssen jetzt konstruktiv geführt werden“, teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag mit. „Dazu müssen ganz schnell die Grundlagen gelegt werden.“

Die EVG hatte im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahnunternehmen ursprünglich für diesen Montag und Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Nachdem unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt ein Vergleich zwischen EVG und Bahn beim Tarifthema Mindestlohn zustande gekommen war, hatte die Gewerkschaft den Arbeitskampf beim bundeseigenen Konzern am Wochenende kurzfristig abgesagt.

EVG: Deutsche Bahn erfüllt Forderungen zum Mindestlohn

„Die Deutsche Bahn hat vor dem Arbeitsgericht unmissverständlich erklärt, unsere Forderungen zum Mindestlohn zu erfüllen“, teilte die EVG mit. „Vor diesem Hintergrund können wir nun in die Verhandlungen eintreten – sofern der Arbeitgeber Wort hält. Ansonsten sind wir jederzeit in der Lage, wieder zu einem Streik aufzurufen und das auch schon ab Mittwoch.“ Die Bahn äußerte sich am Montag zunächst nicht zur Aufforderung zu Gesprächen.

Nach Warnstreik-Absage: 90 Prozent der Züge fahren Im Fernverkehr werden heute rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr läuft weitgehend ohne Einschränkungen. © Quelle: dpa

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) liegt der Wortlaut des Vergleichs vor dem Arbeitsgericht vor. Darin verpflichtet sich die DB zwar, den Mindestlohn von 12 Euro als Minimum für Entgelttabellen zu akzeptieren und Arbeitnehmer „im mindestlohnnahen Bereich“ voll von Tariferhöhungen profitieren zu lassen - ob das aber in der Tariftabelle oder durch Sonderzahlungen geschieht, ist Gegenstand der Verhandlungen. Die Gewerkschaft ist dort keinen Schritt weitergekommen.

EVG-intern wird auch kritisiert, dass die Verhandlungsführer Kristian Loroch und Cosima Ingenschay nicht persönlich am Gerichtstermin teilnahmen. Die Gewerkschaft ist nun unter Druck, bei ihrer Haupt-Forderung nach einem Mindestbetrag von 650 Euro monatliche Lohnerhöhung für alle Arbeitnehmer durchzusetzen. Die DB bietet zehn Prozent mehr bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

„Weitgehend planmäßiger“ Bahnbetrieb am Montag

Der Bahnbetrieb lief am Montag „weitgehend planmäßig“, teilte die DB mit. Einige private Regionalverkehrsunternehmen in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden planmäßig bestreikt. Die Auswirkungen waren „überschaubar“, teilte ein Sprecher von Abellio Rail Mitteldeutschland mit.

Der Interessensverband Mofair der DB-Konkurrenzunternehmen forderte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), die Auswirkungen künftiger Bahnstreiks auf unbeteiligte Unternehmen zu begrenzen. „Die EVG hat weitere Streiks auch bei der DB angedroht. Unsere Mitgliedsunternehmen nehmen es nicht mehr hin, dass die DB Netz AG dann keine Anstalten macht, ein Notangebot zu ermöglichen“, sagte Geschäftsführer Matthias Stoffregen. „Dadurch werden Dutzende Unternehmen im Güter- und Regionalverkehr in eine Tarifauseinandersetzung hineingezogen, mit der sie nichts zu tun haben.“ Stoffregen forderte: „Wenn nach dem Willen der Bundesregierung 2024 die gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte der DB ausgegliedert wird, muss auch für solche Fälle eine Lösung gefunden werden. In anderen Ländern ist ein Notbetrieb des Netzes im Streikfall gesetzlich geregelt.“

RND/jps/dpa