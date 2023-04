Dieser Streik wird längst nicht der letzte sein

Die Eisenbahner streiken wieder, um die Tarifverhandlungen endlich in Gang zu bringen. Dabei macht die aktuelle Lage mit hoher Inflation und enormem Arbeitskräftemangel die Gewerkschaft EVG so stark wie nie. Am Ende muss sich das Bahnmanagement auf eine massive Lohnerhöhung einlassen. Und das ist gut so, meint Frank-Thomas Wenzel.

Frankfurt am Main. Martin Seiler, Personalvorstand der Deutschen Bahn, verweigert sich seit Wochen beharrlich ernsthaften Tarifverhandlungen mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Deshalb der erneute Warnstreik an diesem Freitag.

Seilers Werkzeug: Er fordert, dass sich die Beschäftigten des Staatskonzerns dem anschließen, was es im öffentlichen Dienst geben soll. Zuletzt hat er auf den Vorschlag der Schlichtungskommission hingewiesen. Dabei weiß er ganz genau, dass sich die EVG darauf nicht einlassen kann. Vor allem weil sich die Eisenbahner in der jüngeren Vergangenheit wegen der Verwerfungen durch die Pandemie stark mit Forderungen nach mehr Geld stark zurückgehalten hatten, was für die Bahn und ihre Fahrgäste enorm wichtig war, auch um die Mobilität von Millionen Menschen zu gewährleisten.

Viele EVG-Mitglieder zählen sicher nicht zu den Besserverdienenden

Was soll dann diese Totalblockade, die die EVG zunehmend nervt? Etwas mehr Verständnis für Seilers Taktik ist durchaus angebracht. Was er tut, ist hochgradig plausibel. Was soll er in der aktuellen Situation denn anderes machen? Die Inflation ist so hoch wie vielen Jahren nicht mehr und sie wird hoch bleiben. Viele EVG-Mitglieder zählen ganz bestimmt nicht zu den Besserverdienern. Sie spüren tagtäglich wie ihre Kaufkraft schwindet.

Zugleich herrscht bei der Bahn ein eklatanter Arbeitskräftemangel – das ist auch das Ergebnis von jahrelangem Missmanagement in der Führungsetage des Schienenkonzerns: Die Rekrutierung von Nachwuchskräften wurde lange Zeit fortgesetzt und höchst fahrlässig vernachlässigt. In kaum einem anderen Unternehmen hierzulande ist die Personalnot so groß.

Für die EVG bedeutet dies: Wenn nicht jetzt wann dann Tariferhöhungen, und zwar richtig kräftige? Und auf keinem Fall Einmalzahlungen, wie sie für den öffentlichen Dienst vorgeschlagen wurden. Wenn die EVG-Verhandlungsführer jetzt nichts nahe einer zweistelligen Prozentzahl beim Lohnplus durchsetzen, werden sie massiv Ärger mit ihren Mitgliedern bekommen – inklusive Austritten in beachtlicher Zahl, Kollegen würden womöglich scharenweise zur Konkurrenzgewerkschaft GDL überlaufen.

Das alles weiß DB-Personalvorstand Seiler. Doch er muss sich jetzt erstmal als knallharter Verhandler öffentlichkeitswirksam profilieren. Das ist er seinen Vorgesetzten – insbesondere Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) - schuldig, und es ist auch enorm wichtig für seine weitere Karriere. Natürlich muss er dabei seine wichtigste Trumpfkarte ausspielen: Die Empörung der Fahrgäste, inklusive der ewigen Diskussion über die Einschränkung des Streikrechts. Alles läuft auf eine weitere Eskalation hinaus. Es wird weitere Streiks, und zwar in erheblich größerem Ausmaß geben. Das ist auf Seilers Seite natürlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass die Stimmung kippt, dass Verärgerung und Wut bei den Bahnkunden steigen und die EVG-Verhandler so weichgekocht werden.

Doch die aktuelle Lage macht die Gewerkschaft so stark wie niemals zuvor. Seiler weiß deshalb auch, dass es letztlich die deutlichen Lohnerhöhungen geben wird, was die Eisenbahner verdient haben und was notwendig sind, wenn die Schiene zum wichtigsten Verkehrssystem zwecks Klimaschutz werden soll. Der DB-Personalvorstand dürfte ein verhandelbares Angebot bereits in der Schublade haben. Doch bis er es hervorholt, wird es noch einige Wochen und einige Streiktage dauern.