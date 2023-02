Bei der Deutschen Post stehen die Zeichen auf Sturm: Die Gewerkschaft Verdi lässt über einen unbefristeten Streik abstimmen, massive Verzögerungen in der Brief- und Paketzustellung könnten die Folge sein. Und dann arbeitet der Bonner Konzern auch noch daran, die langsamere Zustellung von Sendungen zur Strategie zu erklären.

Bereits Anfang Februar beteiligten sich viele Beschäftige der Post an Warnstreiks.

Warum auf Brief- und Paket-Kunden harte Zeiten zukommen

Berlin. Kunden der Deutschen Post und ihrer Paket-Tochter DHL stehen ungemütliche Zeiten ins Haus. Zum einen rückt in der aktuellen Tarifauseinandersetzung ein unbefristeter Streik immer näher, zum anderen treibt der Bonner Logistik-Konzern seine Pläne zur Einführung von zwei Geschwindigkeiten beim Briefversand voran.

Die Gewerkschaft Verdi startete am Montagmorgen in allen 16 Bundesländern eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitsausstand. Laut Angaben der Gewerkschaft arbeiten mehr als 100.000 Gewerkschaftsmitglieder im Postdienst. Damit es zu einem Dauerstreik kommt, müssten mehr als 75 Prozent von ihnen das Tarifangebot der Post ablehnen. Zuletzt hatten Postbeschäftigte im Jahr 2015 für unbegrenzte Zeit die Arbeit niedergelegt. Damals dauerte der Streik vier Wochen.

15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr fordert die Gewerkschaft für die rund 160.000 Postbeschäftigten, für die der Tarifvertrag gilt. Im Post-Tower hält man Gehaltssteigerungen in dieser Größenordnung für illusorisch. Das Unternehmen bietet einen zwei Jahre laufenden Tarifvertrag mit verschiedenen Komponenten an. Das Einstiegsgehalt eines Paketsortierers soll um rund 20 Prozent steigen, das eines Zustellers um 18 Prozent. Im Durchschnitt würden die Löhne laut Firmenangaben um 11,5 Prozent steigen – allerdings bezogen auf einen Zeitraum von zwei Jahren. Außerdem will die Post das Angebot des Bundes nutzen, den Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie über insgesamt 3000 Euro zukommen zu lassen.

Briefempfängern drohen Verzögerungen

Der Betriebschef der Brief- und Paketsparte, Thomas Schneider, sprach in der „Bild am Sonntag“ vom „besten Tarifangebot in der Geschichte des Unternehmens“. Verdi argumentiert dagegen mit den Kaufkraftverlusten, die die Beschäftigten infolge der hohen Inflation erlitten hätten.

Sollte es zum Streik kommen, müssen sich Brief- und Paketkunden auf Verzögerungen einstellen, auch wenn die Post nach eigenem Bekunden an Notfallplänen arbeitet. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es zeitlich befristete Warnstreiks gegeben, durch die sich der Versand von Millionen Briefen und Pakete verzögert hatte.

Wirtschaftlich steht die Post glänzend da. Für das vergangenen Geschäftsjahr erwartet der „Gelbe Riese“ einen Betriebsgewinn von mehr als 8,4 Milliarden Euro. Verdient werden diese Gewinne vor allem von der weltweit tätigen Logistiktochter DHL. Das traditionelle Brief- und Paket-Geschäft in Deutschland hingegen ist deutlich weniger profitabel. Etwa 1,35 Milliarden Euro trug es zum Ergebnis bei.

Post-Manager denken bereits öffentlich darüber nach, bei einem aus ihrer Sicht zu hohen Tarifabschluss Standorte zu verkaufen oder mehr Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben. Verdi-Vertreter haben solche Gedankenspiele als „Einschüchterungsversuch“ zurückgewiesen.

Künftig zwei Geschwindigkeiten?

Während eine Eskalation im Streit mit den Mitarbeitern droht, ist die Post bei einem anderen Konfliktthema offenbar erfolgreicher. Das Unternehmen drängt seit Längerem auf ein neues Briefsystem, in dem es zwei verschiedene Zustellgeschwindigkeiten geben soll. Verbraucher sollen sich entscheiden können, ob ihre Sendung innerhalb eines Tages zugestellt werden muss, oder ob der Brief mehr Zeit hat. Für die erste Variante würde ein höheres Porto fällig.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat inzwischen Unterstützung für die Pläne signalisiert und Vorschläge für Änderungen am 25 Jahre alten Postgesetz gemacht. Die für die Gestaltung der Postreform zuständige Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, hatte das aktuelle System in der Süddeutschen Zeitung als „schlechteste aller Welten“ kritisiert. Kunden würden zwar davon ausgehen und dafür bezahlen, dass Briefe binnen eines Tages ankommen, das aber sei keineswegs garantiert, so die Grünen-Politikerin.

Das aktuelle Postgesetz schreibt lediglich vor, das mindestens 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am folgenden Werktag ausgeliefert werden müssen. Derzeit transportiert die Post rund 38 Millionen Briefsendungen täglich. Die Zahl ist in den vergangenen 20 Jahren um mehr als ein Drittel gesunken.