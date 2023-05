Eilantrag eingereicht

Deutsche Bahn geht juristisch gegen 50-Stunden-Warnstreik der EVG vor

Bevor die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Sonntagabend einen 50-stündigen Warnstreik beginnt, will die Deutsche Bahn das Vorhaben noch juristisch stoppen. Der Konzert hat am Samstag einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht. Die Verhandlung beginnt noch am Mittag.