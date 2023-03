Die Deutsche Bahn reagiert auf den angekündigten Superstreiktag von Verdi und EVG. Der Fernverkehr wird am Montag komplett eingestellt.

Superstreiktag: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr am Montag komplett ein

Die Deutsche Bahn stellt am Montag (27. März) den Fernverkehr wegen des bundesweiten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie von Verdi komplett ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch im Regionalverkehr werde „größtenteils kein Zug fahren“, hieß es weiter. Zuvor hatten die beiden Gewerkschaften angekündigt, am Montag große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmzulegen.

Kundinnen und Kunden sollten wenn möglich geplante Reisen verschieben, heißt es von der Bahn. Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 27. bis 28. März geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, könnten ihr bis einschließlich 23. März gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Dienstag, 4. April flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen würden kostenfrei storniert.

Von der beispiellosen Warnstreik-Aktion sind auch der Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen betroffen. Verdi ruft zudem zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Flughäfen auf sowie im öffentlichen Nahverkehr in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden, ebenso wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

RND/seb/dpa