Streiks bei Amazon: Neun Verteilerzentren betroffen

Berlin. Im Einsatz für einen Tarifvertrag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in den deutschen Amazon-Verteilzentren am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. „Es geht um Würde und Respekt“, argumentierte die Gewerkschaft. „Nur Tarifverträge schützen Beschäftigte verbindlich vor Unternehmenswillkür, und sie sind ein Zeichen von Anerkennung der harten Arbeit, die Beschäftigte täglich leisten.“ Verdi verlangt unter anderem, dass Amazon den Flächentarif des Einzel- und Versandhandels anerkennt.

Das US-Unternehmen hatte in Erwartung des Warnstreiks mitgeteilt, es rechne nicht mit Einschränkungen für die Kundschaft. Amazon betont zudem, der Einstiegslohn in der Logistik werde von September an inklusive Bonuszahlungen bei 14 Euro pro Stunde liegen. Hinzu kämen Vergünstigungen.

Anlass für die Streits sei der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag „Prime Day“, teilte die Gewerkschaft weiter mit. Gestreikt wird demzufolge deutschlandweit in neun Verteilerzentren des Unternehmens. So beispielsweise in Nordrhein-Westfalen in Dortmund, Werne und Rheinberg. An einigen Standorten war die Arbeit aber auch bereits am Sonntag niedergelegt worden.

Hamburg streikte bereits Montag

In Hamburg streikten die Beschäftigten so am Montag unter dem Titel „Make Amazon Pay! Für gute und gesunde Arbeit bei Amazon!“. Sie zogen nach einem entsprechenden Aufruf der Gewerkschaft Verdi in einem Demonstrationszug vom Hamburger S-Bahnhof Veddel zum Verteilzentrum von Amazon auf der Veddel. Parallel hat Verdi vor dem sogenannten Prime Day Beschäftigte des Logistikzentrums im niedersächsischen Winsen (Luhe) nahe Hamburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Verdi fordert für die Beschäftigten seit Jahren unter anderem die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages. Die Gewerkschaft kritisiert, Beschäftigte bei Amazon verdienten mehrere Hundert Euro weniger als bei tarifgebundenen Unternehmen.

