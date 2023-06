Sind die Verdi-Streiks im Einzelhandel rechtswidrig?

Berlin. Der Tarifstreit im Einzelhandel spitzt sich zu. Der bayerische Einzelhandel drohte der Gewerkschaft Verdi in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wegen der jüngsten Warnstreiks mit Schadenersatzklagen.

„Die Drohung mit Schadenersatzforderungen durch Unternehmen ist natürlich eine Eskalation, aber wir müssen uns auch wehren“, sagte der Geschäftsführer des bayerischen Verbandes Bernd Ohlmann am Freitag. „Es gibt Unternehmen, die schon Millionenschäden haben durch die unserer Ansicht nach rechtswidrigen Warnstreiks.“ Ohlmann zeigte sich überzeugt, dass andere Landesverbände nachziehen werden. Verdi wies die Drohung als substanzlos zurück.

Handelsverband: „Der Streik ist nur ganz ausnahmsweise ein erlaubter Vertragsbruch“

Der Handelsverband Deutschland, der die Tarifverhandlungen für die Arbeitgeber auf Bundesebene koordiniert, betonte, die Warnstreiks seien in den Augen des Handels unzulässig. „Der Streik ist nur ganz ausnahmsweise ein erlaubter Vertragsbruch, wenn es um Forderungen geht, die die Tarifparteien im Wege des Tarifvertrags regeln können.“

Die Arbeitgeberverbände des Einzelhandels seien nach sorgfältiger Prüfung aber zu dem Schluss gekommen, dass die aktuellen Streikmaßnahmen im Einzelhandel diesen Anforderungen nicht genügten. Es gehe nicht an, dass die Gewerkschaft mit Arbeitskampfmaßnahmen gegen ohnehin schon tarifgebundene Unternehmen die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifabschlusses erzwingen wolle.

Ohlmann betonte, wenn nur eine Forderung bei einem Warnstreik unzulässig sei, sei der gesamte Warnstreik rechtswidrig und damit drohten Klagen der bestreikten Unternehmen. Um dies zu verhindern, müsse Verdi die Forderungen anpassen.

Verdi: Schreiben des Handelsverband hat „keinerlei Substanz“

Der Verhandlungsführer von Verdi in den Tarifgesprächen zum Einzelhandel in Bayern, Hubert Thiermeyer, betonte, das Schreiben habe „keinerlei Substanz, wir werden die Forderungen nicht anpassen.“ In Nordrhein-Westfalen habe es bereits eine Klage zu dem Thema gegeben. „Dort hat das Arbeitsgericht zu unseren Gunsten entschieden.“

Eine Sprecherin des Handelsverbandes NRW erklärte, man teile im bevölkerungsreichsten Bundesland die Rechtsauffassung der bayerischen Kollegen. Dennoch werde man ihrem Schritt erst einmal nicht folgen.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Dierk Böckenholt, stufte die Streiks als „voraussichtlich rechtswidrig“ ein. Ob sie einen Schadenersatz begründeten, hänge aber von weiteren Faktoren ab. Er forderte Verdi auf, sich auf echte Verhandlungen zu konzentrieren. Dazu sei die Gewerkschaft bislang bundesweit nicht bereit gewesen.

Selbst eine zeitnahe Inflationsausgleichsprämie für die Beschäftigten im Einzelhandel lehne Verdi grundsätzlich als Lösungsbestandteil ab, kritisierte Böckenholt. „Sollte sich an der Haltung nichts ändern und Verdi weiterhin nichts zur Ergebnisfindung beitragen, sollten die Unternehmen rechtswidrige Streiks rechtlich unterbinden lassen und sich auch Schadenersatzforderungen vorbehalten.“ Der Handelsverband Nord ist Arbeitgeber-, Tarifträger- und Wirtschaftsverband für alle Handelsunternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

In den Tarifverhandlungen im bayerischen Handel macht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks Druck. Am Mittwoch waren die Beschäftigten in mehreren Zentrallagern sowie zahlreichen Einzelhandelsfilialen zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi ging von weit mehr als 1000 Beteiligten im Freistaat aus. Die Streikbereitschaft sei hoch - auch weil die Menschen angesichts der gestiegenen Preise die Entgelterhöhung brauchten, sagte der Verhandlungsführer Einzelhandel, Hubert Thiermeyer. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen soll es am kommenden Freitag weitere Warnstreiks geben. Zudem soll es in Hessen Arbeitsniederlegungen geben. Es ist jedoch noch unklar, wann und wo.

RND/dpa