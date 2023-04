Bundesweiter Bahnstreik: Wo wird gerade gestreikt?

Ein Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG legt am Freitag den Zugverkehr in Deutschland lahm - bereits am frühen Morgen geht auf den Schienen im Fern- und Nahverkehr nichts mehr. Die aktuelle Lage im Überblick.

Pendler und Bahnreisende müssen sich an diesem Freitag auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Nach dem Ende des bundesweit von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr dauernden Warnstreiks soll der Bahnverkehr schrittweise wieder hochgefahren werden. Bis die Züge wieder planmäßig fahren, wird es jedoch Stunden dauern. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind von dem Streik nicht betroffen.

Wo wird gestreikt?

In Baden-Württemberg ist der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr angelaufen. Zahlreiche Beschäftigte sind dem Aufruf gefolgt und haben ab 3.00 Uhr die Arbeit niedergelegt, wie ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am frühen Morgen in Berlin mitteilte. Vor allem am Vormittag dürfte im Regional- und Fernverkehr kaum ein Zug fahren. Zudem begannen in der Nacht auch Warnstreiks an Flughäfen im Südwesten.

Der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr ist auch in Hessen angelaufen. „Die ersten haben die Arbeit niedergelegt. Die Stellwerke sind dicht“, sagte Andreas Güth, Streikleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Hessen, am frühen Freitagmorgen. Dies betreffe den Regionalverkehr und den Fernverkehr. Die Beteiligung am Warnstreik sei groß, sagte Güth. „Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Züge ausfallen wird.“

Wegen des Warnstreiks wird der Bahnverkehr am Freitag auch in Hessen zumindest in der ersten Tageshälfte fast völlig zum Erliegen kommen. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn konnte kein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, da es weder ausreichend Fahrzeuge noch Personal gebe.

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr angelaufen. „Der Warnstreik ist pünktlich gestartet“, sagte Lars Kreer, Mainzer Geschäftsstellenleiter der EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), am frühen Freitagmorgen nach Streikbeginn. Sowohl im Regional- als auch im Fern- und Güterverkehr sollen in Rheinland-Pfalz laut Kreer keine Züge fahren. Dort seien weit über 50 Stellwerke im Ausstand. Auch im Saarland sollte der Zugverkehr überwiegend zum Erliegen kommen. Dort seien seit Streikbeginn 30 von 44 Schichten ausgefallen.

In Hamburg geht neben dem Warnstreik im Schienenverkehr zudem der Warnstreik der Sicherheitskontrolleure am Flughafen in den zweiten Tag. Die Airlines haben erneut sämtliche Abflüge ab Hamburg gestrichen. Betroffen sind nach Angaben des Airports rund 39.000 Flugpassagiere. Auch zahlreiche Ankünfte finden nicht statt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zur ganztägigen Niederlegung ihrer Arbeit aufgefordert.

Der Warnstreik der Eisenbahner soll auch den Regional- und Nahverkehr in der Hansestadt zum Erliegen bringen. Die Hamburger S-Bahn warnte vor „massiven Beeinträchtigungen“ bis in den Nachmittag. Auch bei den Regionalzügen müsse mit starken Einschränkungen und Ausfällen gerechnet werden, teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit. Nicht gestreikt wird bei der Hamburger Hochbahn. Die U-Bahnen und Busse der Hamburger Hochbahn sollen wie gewohnt fahren.

Das fordert die Eisenbahngewerkschaft EVG

Der angekündigte zweite bundesweite Warnstreik im Schienenverkehr in der laufenden Tarifrunde bedeutet die nächste Eskalationsstufe. Die EVG verhandelt mit rund 50 Bahnunternehmen; bisher ist nur wenig Bewegung erkennbar ist. Mit der Deutschen Bahn haben sich die Gewerkschaftsvertreter bisher in zwei Runden getroffen - beide endeten jeweils ergebnislos nach nur wenigen Stunden.

Die EVG fordert in den Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten für den Tarifvertrag. Die bundeseigene Bahn zeigte sich zuletzt offen, den jüngsten Schlichterspruch im Tarifstreit des öffentlichen Diensts als Orientierung für eine bahnspezifische Lösung zu übernehmen.

Der Schlichterspruch sieht für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen zunächst einen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleich in mehreren Stufen von insgesamt 3000 Euro vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Über den Vorschlag wollen die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen am kommenden Wochenende verhandeln.

Die EVG lehnte eine bahnspezifische Übernahme dieses Vorschlags umgehend ab und kritisierte sie als Provokation. EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch stellte am Mittwoch gar in den Raum, ob es DB-Personalvorstand Martin Seiler überhaupt brauche, wenn der beim eigenen Angebot lediglich vom öffentlichen Dienst abschreiben wolle.

Auch weiter Streiks an Flughäfen

Parallel zum Warnstreik auf der Schiene geht am Freitag auch der Arbeitskampf an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg weiter - er wird darüber hinaus auf den Flughafen Stuttgart ausgeweitet. Dort hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Hintergrund sind Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen über Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Regelungen zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte.

