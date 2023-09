Streit um Huawei: Vodafone warnt vor einem wandernden Funkloch

Frankfurt am Main. Vodafone schlägt im Streit um chinesische Technik in hiesigen Mobilfunk­netzen Alarm. „Es droht ein Funkloch, das über viele Jahre quer durch die Republik wandert“, sagte Technik­chefin Tanja Richter dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Das SPD-geführte Innen­ministerium fordert ein zügiges Austauschen von elektrischen Bauteilen der Hersteller Huawei und ZTE – was großen Aufwand und hohe Kosten verursachen würde. Verkehrs- und Digital­minister Volker Wissing (FDP) hält dagegen. Nach RND-Informationen laufen derzeit die Abstimmungs­gespräche innerhalb der Bundes­regierung. Die Entscheidung könnte schon in den nächsten Tagen fallen.

Über die Gefahr, die durch Komponenten von Huawei und ZTE ausgehen könnte, wird seit Jahren diskutiert. Zunächst waren es US-Geheimdienste, die schon zu Donald Trumps Regierungszeit warnten, dass in der 5G-Software Hintertürchen zwecks Spionage- und Sabotage­aktivitäten versteckt sein könnten. Finale Beweise dafür gibt es bislang nicht. Aber die EU einigte sich schon vor gut drei Jahren darauf, keine Elektronik mehr von sogenannten Hochrisiko­anbietern zu verbauen. In mehreren EU-Ländern ist die Umrüstung auf alternative Anbieter längst umgesetzt. Deutschland gilt als Nachzügler.

Das Haus von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will nun Tempo machen, da es „strukturelle Abhängigkeiten“ gebe. Dies stehe im Widerspruch zur China- und zur Sicherheits­­strategie. Deshalb will das Ministerium die chinesische Technik aus den „Kernnetzen“, wo unter anderem Nutzerdaten verarbeitet werden, zum 1. Januar 2026 entfernen lassen. Einige Monate später soll auch der Anteil von Huawei- und ZTE-Teilen in den riesigen Zugangs­netzen mit Tausenden Basis­stationen und Antennen auf weniger als 25 Prozent reduziert werden.

„Aus den Erfahrungen in anderen Ländern lernen“

Die genauen Modalitäten will die Regierung offenbar im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen dem Bund und den Netz­betreibern festzurren. In der Diskussion ist dabei auch, die geplante kostenlose Verlängerung von Funk­lizenzen mit der Umrüstung zu verknüpfen und/oder den Austausch der chinesischen Komponenten mit den routine­mäßigen Nachrüstungen der 5G-Technik zu synchronisieren.

Vodafone teilt mit: „Im Kernnetz nutzen wir keine Technologie von Huawei. Im Antennen­netz gibt es hierzulande extrem hohe Sicherheits­standards, die wir befolgen. Unregelmäßigkeiten wurden bisher nie festgestellt.“ Technik­chefin Richter fügt hinzu: „Deutschland braucht sichere und leistungsfähige Netze. Wir müssen über realistische, technische Möglichkeiten sprechen, wie wir beides auch in Zukunft möglich machen – und dabei aus den Erfahrungen in anderen Ländern lernen.“ Staaten, die einen Rückbau verordnet hätten, seien heute Schlusslichter beim 5G-Ausbau.

Gemeinden oder Stadtteile waren für mehrere Tage offline

Tatsächlich stehen im 5G-Observatory-Bericht der EU-Kommission Estland, Lettland, Schweden, Belgien und Rumänien beim Ausbau der neuen Mobilfunk­technik abgeschlagen auf den letzten Plätzen. In diesen Ländern wurde Technologie von chinesischen Ausrüstern verbannt.

Ein entscheidendes Problem beim Umrüsten ist, dass Funkmasten der Netz­betreiber in Clustern zusammen­gebunden sind. Die Folge: Wenn Netzbetreiber die Technik austauschen müssten, dann wäre es notwendig, dies jeweils für zahlreiche zusammen­hängende Masten eines Clusters gleichzeitig zu tun. Diese technische Notwendigkeit führte in mehreren Ländern dazu, dass Gemeinden oder Stadtteile mehrere Tage hintereinander offline waren. Deshalb Richters Rede vom wandernden Funkloch.

Branchen­kenner warnen überdies, dass das Ersetzen der Huawei- und ZTE-Teile nicht nur viele Milliarden Euro kosten würde, sondern auch über Jahre massive Qualitäts­probleme in den Funknetzen bringen könnte. Was jetzt passiere, sei mit einem Schiedsrichter vergleichbar, der mitten in einem Fußballspiel die Regeln ändere. „Ein weiteres Problem, das die Pläne des Innenministeriums quasi unmöglich macht, ist der Mangel an Fachkräften für die Baumaßnahmen. Zudem ist zu erwarten, dass die Preise für neue Antennen­technik von alternativen Anbietern in die Höhe schießen werden“, sagte ein Insider dem RND.

Telefónica kündigt Schadensersatzprüfungen an

Unter anderem der schwedische Ericsson-Konzern und das finnische Unternehmen Nokia haben die 5G-Netz­komponenten im Angebot. Die Huawei-Technik gilt in der Branche aber als führend und das Preis-Leistungsverhältnis als günstig.

Auch die beiden anderen Netzbetreiber (Deutsche Telekom und Telefónica) kritisieren die Pläne des Ministeriums massiv. Telefónica teilte auf Anfrage mit: „Sollte es zu einem Ausschluss von Komponenten kommen, muss entsprechend ein ausreichend langer Zeitraum für deren Austausch gegeben werden. Dies ist zur Aufrecht­erhaltung von Netz­qualität und ‑leistung essenziell. Für einen rückwirkend notwendigen Umbau des Netzes würde Telefónica zudem Schadens­ersatz­ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland prüfen“.

Huawei: „Sehr gute Sicherheitsbilanz“

Aus Sicht der Telekom ist das Zieldatum 2026 „realitätsfern“. Zudem sei der Netzausbau auf gültiger Rechtslage und im engen Schulter­schluss mit den Aufsichts­behörden erfolgt. Die Position des Verkehrs- und Digital­ministeriums ist den Netz­betreibern nah. So wird auf bestehende hohe Standards und strenge Vorschriften verwiesen und daran erinnert, dass eine gute Versorgung mit mobilem Internet zu berücksichtigen sei.

Huawei hat in einer Stellungnahme die „Politisierung der Cybersicherheits­bewertung“ beklagt. Ferner sei Huawei ein verlässlicher Lieferant von innovativer Technik „mit sehr guter Sicherheits­bilanz“.