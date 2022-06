Strom aus der Kläranlage, Warmwasser aus dem Supermarkt: Warum wir zu wenig über Effizienz reden

Sonderborg.„Wir stehen mitten in der ersten globalen Energiekrise der Geschichte und sie wird nicht so schnell vorbei sein. Und falls der kommende Winter lang und hart wird, mache ich mir große Sorgen um die Energieversorgung.“

Gleich mit dem ersten Satz seiner Rede hat Fatih Birol ein Ausrufe­zeichen gesetzt. Der Mann muss es wissen, schließlich ist er Chef der Welt-Energie-Agentur IEA, die in dieser Woche im dänischen Sonderborg ihren siebten Kongress zum Thema Energieeffizienz ausgerichtet hat.

Birols Warnung war eindringlich – aber er machte auch Mut: „Ich bin zugleich optimistisch, dass dies auch ein Wendepunkt in der Energiepolitik ist“, sagte er. So wie die Ölkrise Anfang der 1970er-Jahre, die zu einem massiven Umdenken geführt habe. Laut Birol lag der Durchschnitts­verbrauch eines Autos vor der Krise bei 18 Litern je 100 Kilometer. Eine Dekade später sei der Verbrauch auf unter zehn Liter gesunken.

Experten sind sich einig: Wenn die Industrie­nationen raus wollen aus teurer, klimaschädlicher und geopolitisch umstrittener fossiler Energie, müssen sie als Erstes ihren Verbrauch in den Griff bekommen. Denn trotz massiver Anstrengungen beim Ausbau der Erneuerbaren wird in der nächsten Dekade keinesfalls genügend Ökoenergie zur Verfügung stehen. Bei Weitem nicht. Für die Übergangszeit gibt es nur einen gangbaren Weg: Die Steigerung der Effizienz bei der Energienutzung und die Vermeidung von Verschwendung.

Das Potenzial ist gewaltig. Die IEA hat eine ganze Reihe von Vorschlägen aufgelistet und ausgerechnet, was jeder einzelne bringen würde.

Eine Senkung der Raumtemperatur in Europa um zwei Grad würde so viel Energie sparen, wie durch die Gaspipeline Nord Stream 1 nach Europa strömt.

Am Rande der Konferenz im dänischen Sønderborg demonstrierten die Gastgeber, was mit klugen Konzepten und politischem Willen schon heute möglich ist.

In einem nahe gelegenen Supermarkt der Kette „#Super-Brugsen hatte der Technologie­konzern Danfoss eine Pilotanlage installiert, die die Abwärme der großen Kühltruhen und ‑theken in Warmwasser umwandelt. Allein damit deckt der Supermarkt 78 Prozent seines gesamten Heiz- und Warm­wasser­bedarfs. Und im Sommer, wenn keine Heizung benötigt wird, speist der Händler das Warmwasser in das örtliche Fernwärmenetz ein und kassiert dafür zusätzlich noch eine Einspeisevergütung. Die Investition von rund 20.000 Euro hatte sich nach rund zwei Jahren vollständig amortisiert

Ein paar Ecken weiter waren an einer Baustelle ausschließlich elektrisch betriebene Maschinen im Einsatz: Bagger, Radlader, Betonmischer. Was als Erstes auffiel, war die himmlische Stille. Viel wichtiger aber: Durch den Einsatz von Elektro- statt Dieselmotoren werden rund 75 Prozent Energie eingespart. Und das ohne Einbußen bei der praktischen Handhabung: Alle Maschinen leisten das Gleiche wie ihre Dieselpendants und sind nach der Aufladung in der Nacht am nächsten Tag bereit für eine volle Schicht. Nahezu alle großen Hersteller wie Caterpillar, Volvo oder Wacker Neuson haben Maschinen geschickt, die zeigen: Die Technologie ist vorhanden und einsatzreif.