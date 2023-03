Stromproduktion: Kohle bleibt wichtigster Energieträger in Deutschland

Als Folge des Krieges in der Ukraine wurde in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom aus Erdgas erzeugt. Dafür gewannen andere Energieträger teils deutlich an Bedeutung. Mehr als die Hälfte des Stroms wurde 2022 aus konventionellen Energieträgern gewonnen.