﻿Deutschlands erste Anzeigetafel für eine Stromtankstelle: Das bedeuten die Zahlen

Tankstellen erkennen wir schon von Weitem an den großen Anzeigetafeln, die über die Spritpreise informieren. An Stromtankstellen für Elektroautos gibt es sie in Deutschland bisher noch nicht. Die Aufstellung der ersten Tafel befindet sich aber in den letzten Zügen.

Siegen. Mit einem Preis von knapp 60 Cent auf der Preisanzeige ist ein Autofahrer schnell gelockt. Doch dieser Preis bezieht sich nicht auf den Liter Benzin oder Diesel, sondern auf die Kilowattstunde. Solche Anzeigen gibt es nicht? Stimmt! Oder besser: noch nicht. Denn in Kürze soll die bundesweit erste Anlage dieser Art in Waldfeucht – nahe der niederländischen Grenze – aufgestellt werden. Gebaut und entwickelt wurde sie in Siegen, bei der Firma Rudolph Lichtwerbung. Dass es dazu kam und was sich Firmenchef Rene Rudolph von dem Geschäft verspricht, ist eine eigene Geschichte.

Diese begann vor sieben Jahren, als ein neuer Mitarbeiter bei Rudolph anfing und sich dort für Lichtwerbung an Tankstellen und Waschanlagen einsetzte. „Ich habe das anfangs ein bisschen belächelt. Heute muss ich sagen, ich habe diesen Bereich vollkommen unterschätzt, vor allem die Größe des Marktes“, gibt Rudolph unumwunden zu.

Als er den Markt dann besser kennenlernte, erkannte er, wie er heute sagt, dass dort „sehr bodenständige Menschen unterwegs sind, die Hierarchien flach und die Entscheidungswege unkompliziert“.

Da habe man dann richtig Gas gegeben, sei auf spezielle Messen für Tankstellen- und Waschanlagenbetreiber gefahren, habe eine eigene Homepage gestaltet und auch einen Whatsapp-Kanal eingerichtet, über den sich potenzielle Kunden schnell und unkompliziert melden können.

Norwegen ist Vorbild

Da das Siegener Unternehmen aber nicht nur klassische Lichtwerbung anbietet, sondern auch seit einigen Jahren die Preisanzeigen, kam dann genau dazu eine Anfrage über den Whatsapp-Kanal. Doch es war kein Tankstellenbesitzer, der sich meldete, sondern der Betreiber eines Ladeparks in Waldfeucht. „Beim ersten Kontakt bekamen wir einen Artikel und ein Bild von einem norwegischen Ladepark, der mit dem Strompreis auf einer Anzeige für sein Angebot wirbt“, erinnert sich Rene Rudolph. Sein Unternehmen sei damals gefragt worden, ob es so etwas auch liefern könne.

Uns war anfangs unklar, was wir anzeigen sollten? Den Minutenpreis, die Kilowattstunde oder die Ladekarte, die dort funktioniert? Rene Rudolph, Chef der Firma Rudolph Lichtwerbung

„Wir sprechen hier nicht über ein fertiges Produkt, sondern über etwas ganz Neues. Uns war anfangs unklar, was wir anzeigen sollten? Den Minutenpreis, die Kilowattstunde oder die Ladekarte, die dort funktioniert? Letztlich ist es der Preis der Kilowattstunde geworden – sogar mit der dritten Nachkommastelle, die beim Spritpreis unverzichtbar scheint.

„Die Überlegung war, dass wir eine einheitliche Darstellung wollten, die dann auch genauso von Tankstellen übernommen werden kann, wenn diese auch Ladestrom anbieten und den Preis in den klassischen Anzeigen darstellen möchten“, erklärt er die Entscheidung für die dritte Stelle nach dem Komma beim Preis.

Ladesäulen für E-Autos – worauf muss ich achten Aufladen an der Säule. Das geht von günstig bis sehr teuer. Wer weiß, worauf zu achten ist, erlebt keine bösen Überraschungen, wenn es zur Abrechnung kommt. © Quelle: Mhoch4

Letztlich wurden aber auch die Zahlungsmöglichkeiten visualisiert, die im Ladepark akzeptiert werden. Beim Strom bekommt der Kunde den Preis für das Laden mit Wechselstrom (AC) angezeigt, bei dem bis zu 22 kW pro Stunde in den Akku fließen, sowie den Preis fürs Gleichstromladen (DC), bei dem bis zu 150 Kilowatt pro Stunde geladen werden können. „Der Ladepark befindet sich gegenüber von einem Einkaufszentrum, und der Betreiber hofft auf Kunden, die ihr Auto bei ihm abstellen und laden, während sie selbst einkaufen“, sagt Rudolph.

Doch wofür das Ganze? Schließlich findet sich der Strompreis der Ladestationen auch in den entsprechenden Apps, die E-Autofahrer üblicherweise nutzen. „Unser Kunde erhofft sich vor allem eine größere Aufmerksamkeit für sein Angebot. Ich denke aber, dass auch Tankstellen, die Ladestationen betreiben, und andere Anbieter auf Dauer nicht ohne solche Anzeigen auskommen. Denn wer sagt, dass der Strompreis so statisch bleibt wie im Moment? Vielleicht gibt es ja in Zukunft schnell wechselnde Preise, je nachdem, wie die Sonne scheint oder der Wind weht. Dann könnten Überkapazitäten zu günstigen Preisen abgegeben werden. Doch das muss der Autofahrer auch sehen können, wenn er vorbeifährt“, formuliert der Siegener Unternehmer seine Gedanken.

Große Unruhe im Markt

Dass es nicht bei dem noch überschaubaren Angebot an Ladestationen bleiben wird und dass der Markt in Bewegung ist, weiß er aus seinen Gesprächen mit Tankstellenbetreibern. „Da herrscht viel Unruhe. Ich denke, auf Dauer werden die Tankstellenbetreiber nicht ohne Ladesäulen auskommen, um weiterhin möglichst viele Autofahrer erreichen zu können“, so Rudolph.

Dass er nicht nur an die noch etwas fernere Zukunft denkt, sondern auch an die Entwicklung in der nächsten Zeit, zeigt ein Blick auf die neue Preisanzeige, die derzeit noch in der Halle in Kaan-Marienborn steht. Denn unterhalb der beiden Felder für Wechsel- und Gleichstromladen gibt es noch ein drittes Feld, das erstmal noch leer bleibt. „Damit kann der Betreiber flexibel reagieren, wenn er beispielsweise später noch höhere Ladegeschwindigkeiten zu einem anderen Preis anbieten möchte“, erklärt der Werbefachmann.

Auch die Anfrage eines Start-up-Unternehmens aus dem Rheinland zeigt, dass Flexibilität gefragt ist. Von dort kam die Anfrage nach einer Anzeige, auf der sich der dargestellte Preis nach dem Ladezustand des Akkus richtet. „Der Kunde möchte seinen Ladepark innerstädtisch betreiben. Dort ist es wichtig, dass möglichst viele Kunden in kurzer Zeit kommen. Je leerer der Akku ist, desto schneller kann er geladen werden, dem möchte der Betreiber mit seinem Angebot Rechnung tragen“, so Rudolph.

Die neuen Anzeigen stellen aber nicht nur neue Anforderungen an die Gestaltung der Preise, sondern auch an die Technik dahinter. Haben Tankstellen üblicherweise ein Kassensystem, an das der neue Kraftstoffpreis gesandt wird und von wo er über eine Schnittstelle weiter an die Anzeige gegeben werden kann, fehlt diese Technik bei den Ladesäulen. Dort kommt das Signal nun aus der Cloud, wie Rudolph erzählt. Der Betreiber könne dann den Preis einfach am Tablet oder Handy ändern. „Das kann auch eine Lösung für Tankstellenbetreiber sein, die erst gar kein Kassensystem mehr haben, weil die Stationen unbesetzt sind. Dort könnte man mit der gleichen Technik arbeiten, die wir nun für die Ladeparks einsetzen“, sagt der Siegener.