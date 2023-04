﻿Deutschlands erste Anzeigetafel für eine Stromtankstelle: Das bedeuten die Zahlen

Elektroautos „tanken“

Tankstellen erkennen wir schon von Weitem an den großen Anzeigetafeln, die über die Spritpreise informieren. An Stromtankstellen für Elektroautos gibt es sie in Deutschland bisher noch nicht. Die Aufstellung der ersten Tafel befindet sich aber in den letzten Zügen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket