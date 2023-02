Studie: Krieg in der Ukraine kostete bisher 1,6 Billionen Dollar

„Wohnraum dringend gesucht“ – so lautet seit geraumer Zeit der Hinweis auf der Homepage des Amtes Dänischenhagen. Auch nebenan in Altenholz ist die Raumnot inzwischen groß, regelmäßig kommen neue Flüchtlinge an. Die Region hat bei der Unterbringung all dieser Menschen ihr Limit erreicht.