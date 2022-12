Von wegen Klimaschutz: Gehalt und Jobsicherheit für junge Menschen weit wichtiger

Berlin. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer in Deutschland blicken pragmatischer auf ihren Arbeitsplatz als vielfach angenommen. In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, für die 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschiedener Branchen nach den aus ihrer Sicht wichtigsten Aspekten hinsichtlich ihrer Arbeit und ihres Arbeitgebers gefragt wurden, nannten die 18- bis 24-Jährigen am häufigsten Arbeitsplatzsicherheit – gefolgt von Gehalt und Kollegialität.

Die Unternehmenswerte des Arbeitgebers landeten in dieser Altersgruppe auf Rang acht der wichtigsten Aspekte, die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft nur auf Rang neun. Für die 55- bis 65-Jährigen hingegen sind Unternehmenswerte der fünftwichtigste Aspekt. Verantwortung des Unternehmens für Umwelt und Gesellschaft landet in dieser Alterskohorte auf Rang sieben.

„Dies ist umso erstaunlicher, weil in der Öffentlichkeit oft Bilder von in Umweltfragen engagierten jungen Menschen dominieren und dieser Generation auch eine starke Orientierung am Purpose nachgesagt wird“, heißt es in der Studie, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Andererseits ist es nachvollziehbar, dass junge Menschen am Anfang ihres Berufslebens auf Sicherheit mehr Wert legen“, so die Autoren weiter.

Nachhaltigkeit nicht entscheidend für Arbeitgeberwahl

Das Thema Nachhaltigkeit wird für Beschäftigte insgesamt wichtiger, spielt aber aus ihrer Sicht immer noch eine untergeordnete Rolle. So gaben 49 Prozent der Befragten an, dass Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen ein grundsätzlich wichtiges Ziel sei. Bei einer Vergleichsbefragung im Dezember 2020 hatte der Wert noch bei 37 Prozent gelegen.

Bei der Wahl des Arbeitgebers spielt Nachhaltigkeit aber keine große Rolle. Die Studienautoren sprechen von einer „eher ernüchternden bis alarmierenden Bilanz“, was das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen angeht.