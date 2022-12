Ende September ging die VW-Tochter Porsche an die Börse. Es war die größte Erstemission seit der Telekom im Jahr 1996. Nun ist dem Stuttgarter Autohersteller die Aufnahme in den Dax gelungen.

Das Logo des Autobauers Porsche ist an einem Display des Porsche-Zentrum Stuttgart zu sehen (Archivbild).

Stuttgarter Autohersteller Porsche in den Dax aufgenommen

Seit Ende September an der Börse

Frankfurt/M. Der Sportwagenbauer Porsche ist am Montagmorgen in den Dax aufgenommen worden. Das symbolische Glockenläuten zu Handelsbeginn verzögerte sich jedoch, da das Flugzeug mit den Porsche-Chefs aus Wettergründen nicht starten konnte, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Die Veranstaltung zur Aufnahme in den deutschen Leitindex sollte nach Angaben eines Börsensprechers zur Mittagszeit nachgeholt werden.

Der schnelle Einstieg in den Dax mache Porsche „glücklich und stolz“, sagte Vorstandschef Oliver Blume laut einer Mitteilung. Weltweit seien Investoren vom Geschäftsmodell des Unternehmens überzeugt.

Die Volkswagen-Tochter aus Stuttgart war Ende September an die Börse gegangen. Nach jahrelangen Spekulationen und monatelanger Prüfung sammelte Volkswagen mit dem Börsengang knapp 9,4 Milliarden Euro ein. Damit war es die größte Erstemission in Deutschland seit der Telekom im Jahr 1996. Der Ausgabepreis lag bei 82,50 Euro je Vorzugsaktie. Am Montagmorgen notierten die Anteile bei 95,34 Euro.

RND/dpa