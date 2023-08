Sandwich-Kette Subway an Finanzinvestor verkauft

„Zukunftstag“ im Finanzministerium

Lindner gibt Schülern Finanz-Unterricht: „Das Sparbuch ist gefährlich“

Beim „Zukunftstag“ im Finanzministerium am Donnerstag hat FDP-Minister Christian Lindner Schülern einen Crashkurs in Finanzfragen gegeben. Lindner warb bei dem Workshop etwa für Investitionen in Aktien. Auch das Konzept des Generationenkapitals stellte der Minister den jungen Erwachsenen vor.