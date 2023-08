Frankfurt am Main. Die gelb-grünen, meist winzigen Imbiss-Läden sind zum Inventar unserer Innenstädte geworden. Seit vielen Jahren bietet Subway dort seine Subs an: belegte längliche Sandwichs. Vor allem bei jungen Leuten ist diese Variante von Fast-Food noch immer beliebt. Doch die Fans von „Chicken Teriyaki“ oder „Turkey, Ham & Bacon Melt“ müssen sich umstellen. Das US-Unternehmen ist gerade an den Finanzinvestor Roark verkauft worden. Das wird Konsequenzen haben.

Innovator‘s Dilemma

Es gilt, die Existenz des Unternehmens dauerhaft zu sichern. Manche werden es bemerkt haben, in den vergangenen Jahren sind viele Subway-Standorte dicht gemacht worden, insbesondere wenn sie sich nicht in 1a-Lagen von Großstädten befanden. Wie konnte das geschehen? Viele Jahre expandierte das Familienunternehmen. Doch dieser Erfolg hat offenbar blind gemacht. Hier kommt zum Tragen, was Experten Innovator‘s Dilemma nennen: Keiner im Unternehmen hatte den Mut ein Konzept zu ändern, was einmal erfolgreich war, auch wenn längst erkennbar ist, dass es nicht mehr funktioniert. Besonders von Familien geführte Firmen sind dafür anfällig.

Bei Subway kommt einiges zusammen. Das Prinzip, dass jeder Kunde sein Sandwich individuell zusammenstellen kann, ist zeitaufwendig und deshalb Gift fürs Fast-Food-Geschäft. Und die Speisekarte passt nicht mehr zu den aktuellen Trends. Nicht mehr Kochschinken vom Schwein und Truthahn sind angesagt, sondern Vegetarisches und Veganes. Früher oder später würde für Subway das Totenglöckchen läuten, wenn es so weiterginge wie bisher. Subway wird nun aber zum Lehrstück, wie Marktwirtschaft funktioniert. Roark übernimmt das Ruder. Als Sanierer. Natürlich können auch Finanzinvestoren Unternehmen kaputtmachen, indem sie sie kaputtsparen. Doch Roark hat zumindest das Knowhow, wie Fast-Food heute funktioniert und den Mut für den notwendigen radikalen Umbau.