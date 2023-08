Tagesgeld mit der Vier vor dem Komma – und einer Bedingung

Langsam arbeiten sich die Banken mit den Zinsangeboten hoch. Jetzt steht beim Tagesgeld erstmals eine Vier vor dem Komma: Die C24 Bank bietet in einer befristeten Aktion 4 Prozent für Guthaben bis 100.000 Euro. Damit liegt sie sogar über dem Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB). Ein Verlustgeschäft soll es trotzdem nicht werden: Die Kunden sollen sich dauerhaft binden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Abschied vom Nullzins vor gut einem Jahr hat die EZB die Leitzinsen neunmal erhöht. Die Banken orientieren sich beim jederzeit verfügbaren Tagesgeld für ihre Kunden am sogenannten Einlagensatz, den sie selbst von der EZB für ihre kurzfristigen Guthaben dort bekommen. Seit Anfang August steht er bei 3,75 Prozent – C24 bekommt selbst also weniger Zins, als an die Kunden gezahlt wird.

Kleine junge Banken gehen bei der Zinsentwicklung vorneweg

Das kann die Bank allerdings verschmerzen: Der hohe Zins wird von Anfang September bis Jahresende bezahlt, also nur vier Monate lang. Vor allem aber soll er zu Folgegeschäft führen. Das Aktionsangebot gilt nämlich nur für Kundinnen und Kunden, die auch ein Girokonto bei der C24 Bank haben – oder wegen der Tagesgeldkonditionen schnell eins einrichten. Immerhin gibt es auch auf dem Girokonto 2 Prozent Zinsen, beworben wird die Kombination als „Deutschlands bestes Zinsduo“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem kleine junge Banken, die stark wachsen wollen, gehen bei der Zinsentwicklung vorneweg. Regionalinstitute, die traditionell treue Kunden haben, hinken dagegen deutlich hinterher. „Durch den gestiegenen Einlagenzins der EZB haben wir zu diesem Zeitpunkt schon mit deutlich höheren Zinsen am Markt gerechnet“, sagt Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank. „Das Zögern der anderen nutzen wir.“

Check24 hat die Bank vor drei Jahren gegründet. Sie hat eine Vollbanklizenz und unterliegt der deutschen Einlagensicherung. Verbraucherschützer kritisierten beim Start aber heftig die enge Verknüpfung des Portals mit der Bank. Ein Experte der Verbraucherzentrale sprach von einer „Datenkrake“. Der Start sei zudem mühsam gewesen, berichtete das „Handelsblatt“: Im vergangenen Frühjahr habe die C24 Bank erst rund 100.000 Kundinnen und Kunden gehabt.

„Die Inflation ist ein gieriges Biest“ Auch nach acht Zinserhöhungen sieht Joachim Nagel die Inflation noch nicht besiegt. Der Präsident der Deutschen Bundesbank spricht im RND-Interview über Ursachen der Teuerung, magere Sparzinsen und die Selbstverständlichkeit einer digitalen Währung. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Für die lukrativen Angebote gelten stets Einschränkungen

Aktuell bewegt sich viel bei den Sparkonditionen, die Strategien gehen aber weit auseinander. Etablierte Institute drehen nur zögerlich an den Konditionen und nutzen die gestiegenen Leitzinsen, um ihre Erträge aufzubessern. In den Nullzinsjahren waren sie zusammengeschmolzen. So zahlen bundesweit tätige Institute nach Angaben der Plattform Verivox durchschnittlich 1,4 Prozent auf jederzeit verfügbares Tagesgeld – während sie selbst bei der EZB 3,75 Prozent bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch der Druck durch aggressive Wettbewerber wächst. So hatte die ING Bank bereits im Frühjahr die Drei-Prozent-Marke beim Tagesgeld durchbrochen, und sogenannte Neobroker verzinsen ihre Verrechnungskonten mit 3 und mehr Prozent. Für die besonders lukrativen Angebote gelten allerdings stets Einschränkungen. Manche gelten nur für Neukunden, fast immer sind die Aktionen auf wenige Monate befristet, oder es sollen – wie bei C24 und den Neobrokern – Kunden für ein anderes Produkt angelockt werden.