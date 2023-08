Tagesgeldkonto oder Girokonto: Was ist der Unterschied?

Dritte Liga

Am Sonnabend starten die Fußballer des VfB Lübeck in ihre Drittliga-Saison. Zum Auftakt kommt mit dem SV Sandhausen ein Zweitliga-Absteiger ins Stadion an der Lohmühle. Die von Lukas Pfeiffer trainierten Lübecker gehen gut gerüstet in die Partie und dürfen auf Unterstützung von den Rängen hoffen.