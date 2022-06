Amerikanische Handelskammer: Firmen befürchten Blockbildung

Im Krieg in der Ukraine gelten vor allem Europa und die USA als Verbündete gegen Russland. Das kriegsführende Land wird wiederum von China unterstützt. Unternehmen befürchten daher eine neueBlockbildung, berichtet die Handelskammer in Deutschland am Mittwoch. So sei es wichtig, die globalen Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten.