Berlin.Mit dem Schenken ist das ja so eine Sache. Zu billig, schlechter Geschmack, falsche Größe – es gibt eine Menge Dinge, die man falsch machen kann. Clevere Onkels, Tanten und Großeltern behelfen sich gerne mit einem Scheinchen – aber auch das kann schiefgehen, wie Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner in diesen Tagen feststellen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor etwas mehr als zwei Monaten saßen der Bundeskanzler, sein Vize und sein Finanzminister mit den Spitzen der Ampel-Koalition beisammen und beratschlagten, wie sie den unter hohen Energiepreisen leidenden Deutschen das Leben ein wenig leichter machen könnten. Die Runde war in Spendierlaune, schließlich standen wichtige Landtagswahlen an. Und so wurden gleiche mehrere Pakete geschnürt: 9-Euro-Ticket, Energiepreispauschale, Familienzuschuss und obendrauf auch noch ein Tankrabatt.

Zum Start des 9-Euro-Tickets: Was sagen Reisende und wo lauern Tücken? Es ist so weit: Für nur neun Euro kann man ab dem 1. Juni quer durch Deutschland reisen. Doch was sagen eigentlich Reisende und wo lauern mögliche Tücken? © Quelle: RND

17 Cent Rabatt je Liter Diesel und 35 Cent je Liter Super haben Onkel Robert, Onkel Christian und Opa Olaf den gebeutelten deutschen Autofahrern versprochen. 3,2 Milliarden Euro aus der Staatskasse wollen sie dafür lockermachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit etwas Verzögerung wird das Geschenk an diesem Mittwoch endlich ausgeliefert. Doch von Feierstimmung keine Spur ­– im Gegenteil. An Deutschlands Zapfsäulen herrschen Unsicherheit, bisweilen sogar Chaos. Die Preise für Super und Diesel schwanken seit Tagen enorm. Binnen weniger Stunden geht es um bis zu 30 Cent nach oben oder nach unten, wobei die Preissprünge immer ein wenig kräftiger ausfallen als die Rücksetzer.

Trend beim Preis ist eindeutig

Der Trend ist eindeutig: Wurden für einen Liter Diesel vergangene Woche durchschnittlich 1,90 Euro fällig, waren es am Montag bereits knapp zwei und am Dienstag sogar über zwei Euro. Der Verdacht liegt nahe, dass die Mineralölkonzerne die Preise bewusst anziehen, bevor der Rabatt fällig wird. Von dem Steuergeschenk profitieren würden vor allem Aral, Total, Esso, Jet und Co. – währenden die Autofahrerinnen und Autofahrer leer ausgehen.

Seit Tagen droht die Politik in Richtung der Öl-Multis. „Wagt es bloß nicht.“ Kartellamtschef Andreas Mundt hat ebenfalls eine deutliche Warnung ausgesprochen. „Auch wenn es keine rechtliche Verpflichtung gibt, die Steuersenkung eins zu eins weiterzugeben, handeln die Mineralölkonzerne hier unter dem Brennglas des Bundeskartellamtes“, so der Chef der Bonner Behörde.

Tankrabatt zum 1. Juni: Wie die Spritpreisbremse wirkt – oder auch nicht Zum 1. Juni werden die Steuern auf Benzin und Diesel für drei Monate deutlich gesenkt. Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich die Entlastungen erst allmählich an den Tankstellen bemerkbar machen. Der ADAC empfiehlt, mit ausreichend Sprit im Tank in den Juni zu starten. Jetzt mit RND+ lesen

Gehört haben sie die Botschaft in den Konzernzentralen wohl – allein es fehlt der Glaube, dass tatsächlich Konsequenzen drohen. Die Manager der Ölkonzerne haben ein dickes Fell. Sie leben seit Jahren mit dem Vorwurf, Preise illegal abzusprechen. Bewiesen wurde das nie, und auch aktuell muss Kartellwächter Mundt einräumen, dass es noch nicht einmal Hinweise auf auf kartellrechtswidriges Verhalten gibt. „Hohe Preise können viele Gründe haben und auch im Wettbewerb entstehen“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und es gibt durchaus Faktoren, mit denen sich die höheren Spritpreise rechtfertigen lassen. So hängt der Tankstellenpreis traditionell vom Rohölpreis ab, dessen Notierungen seit gut einer Woche steil nach oben gehen und am Dienstag nach der Einigung der EU auf ein Teil-Embargo auf den höchsten Stand seit Anfang März geklettert sind. In der Regel dauert es drei bis vier Tage, bis sich die Börsenkurse an den Tankstellen auswirken.

ADAC warnt vor Tankstellensturm

Der zweite Faktor ist die Nachfrage. Je mehr Autofahrer die Stationen ansteuern, umso stärker steigen die aktuellen Preise. Der ADAC hat bereits vor einem Tankstellensturm Anfang Juni gewarnt und Autofahren empfohlen, „mit Augenmaß“ vorzugehen und „ausreichend Kraftstoff im Tank vorrätig zu haben, um gegebenenfalls erst einige Tage nach Monatsbeginn zum Tanken fahren zu müssen“.

Der dritte Faktor ist die Angebotsseite. Viele Tankstellen haben ihre unterirdischen Lager in den letzten Tagen nicht mehr aufgefüllt, denn auch für sie wird der niedrigere Steuersatz erst jetzt fällig. Und dann sind da auch noch die Amerikaner, der derzeit eine Menge fertig verarbeiteten Sprit aus Europa importieren. In den USA beginnt gerade die sogenannte Driving Season, also der Jahresabschnitt, in dem die Amerikanerinnen und Amerikaner besonders viel mit dem Auto unterwegs sind.

Tanken wird nur schrittweise billiger Die Steuerlast der an den Tankstellen abgegebenen Kraftstoffe sinkt nur schrittweise, hieß es am Montag aus dem Bundesfinanzministerium. © Quelle: dpa

Es gibt also entlastenden Argumente – und trotzdem zweifelt niemand daran, dass die Mineralölkonzerne einen Anteil an der Preisentwicklung haben. Dafür spricht auch, wie prächtig Shell, Total und Co. seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine verdient haben. Milliardengewinne haben die Multis allein im ersten Quartal eingefahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Für den ADAC ist klar, dass das „aktuelle Niveau der Kraftstoffpreise in Vergleich zu den Rohölnotierungen sehr deutlich zu hoch ist“. Auch Kartellwächter Mundt diagnostiziert eine seit Monaten andauernde Entkopplung von Rohölpreis und Raffinerie- beziehungsweise Tankstellenpreisen.

Wer das Phänomen verstehen will, muss auf die Raffinerien schauen, die inzwischen große Probleme haben, die weltweite Nachfrage nach Diesel, Super und Kerosin zu befriedigen. Durch die Pandemie wurden weltweit Dutzende Raffinerien geschlossen, weil im Zuge der Lockdowns der Bedarf massiv eingebrochen war. Noch im vorigen Jahr wurde die globale Raffineriekapazität laut Internationaler Energieagentur (IEA) um 730.000 Fass (159 Liter) reduziert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Durch staatliche Konjunkturprogramme wurden die Volkswirtschaften aber schnell wieder hochgefahren. Schon im Herbst 2021 gingen die Preise nach oben. Dann kamen der Ukrainekrieg und die Sanktionen gegen Russland hinzu. Und ausgerechnet China und Russland sind die weltweit wichtigsten Raffineriebetreiber nach den USA.

Im April ist laut IEA die weltweite Produktion auf 78 Millionen Tonnen gefallen – wegen Russland-Sanktionen. Das liegt weit unter dem Durchschnitt. Die Analysten der US-Bank Morgan Stanley gehen davon aus, dass in Putins Reich derzeit Kapazitäten für 1,5 Millionen Fass Sprit pro Tag brach liegen. Das könnten mit dem Wirksamwerden des EU-Ölembargos noch mehr werden. Die Folge: Kraftstoffvorräte werden aufgebraucht. Und China hat kürzlich Restriktionen für den Export von Sprit durchgesetzt, um die Versorgung zu sichern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einigung erzielt: EU-Staaten verbieten Öl-Import aus Russland schrittweise Das Verbot von Öl-Importen in EU-Länder gilt zunächst für russisches Rohöl, welches per Schiff geliefert wird. © Quelle: Reuters

Profiteure dieser Entwicklung sind die Betreiber jener Anlagen, die noch laufen. Laut Nachrichtenagentur Reuters haben die Gewinnspannen der europäischen Raffinerien beim Benzin einen Rekordwert erreicht, er derzeit liegt bei 40 Dollar pro Fass.

Kartellamt will sich Geschäft genauer anschauen

Genau dieses Geschäft, das von einer Handvoll Konzernen beherrscht wird, will sich das Kartellamt nun genauer anschauen. Man habe eine Untersuchung der Raffinerien und der Großhandelsebene eingeleitet, „um maximale Transparenz für den gesamten Kraftstoffmarkt herzustellen“, teilt Behördenchef Mundt mit.

Das klingt gut, nützt den Autofahrerinnen und Autofahrern in der aktuellen Lage aber wenig. Die Wirtschaft warnt bereits, dass der Tankrabatt der Bundesregierung am Ende wirkungslos verpuffen könnte. „Es ist zu befürchten, dass die Mineralölkonzerne unter dem Deckmantel des Embargos wieder einmal kräftig an der Preisschraube drehen“, sagt Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft dem RND. Auch er fordert, dass Bundesregierung und Kartellamt genau hinsehen und sicherstellen müssten, dass Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen nicht von den Ölmultis abgeschöpft werden.

Sparen ohne zu frieren: Wie Sie unabhängig von fossilem Gas und Öl werden Vielen Menschen wird beim Gedanken an die kalten Monate heiß. Wird es genügend Öl und Gas geben? Und wie teuer wird das? Wie Sie jetzt von fossilen Heizenergien wegkommen und dabei auch noch Geld sparen. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Konzernzentralen der Ölwirtschaft gibt man sich derweil arglos. Natürlich habe man sich bestmöglich auf den 1. Juni vorbereitet, heißt es beim Marktführer Aral. Man erwarte eine höhere Nachfrage, aber keinen „Run“ auf die Tankstellen. Zur Entwicklung der Kraftstoffpreise könne man leider nichts sagen. Aus kartellrechtlichen Gründen – Sie verstehen?

Inzwischen dämmert auch den spendablen Ampel-Spitzen, dass die Idee mit dem Tankrabatt am Ende nach hinten losgehen könnte. Finanzminister Lindner ließ am Montag eilig zu einem Briefing einladen, in dem sein Ministerium erklärte, dass man für die tagesaktuellen Schwankungen der Preise nichts könne und für kartellrechtliche Fragen sowieso Wirtschaftsminister Habeck verantwortlich sei.

Festivals, Tanken, 9-Euro-Ticket: Das bringt der Juni Tanken soll billiger werden, so manches Schulkind kann sich freuen. Das bringt der Juni. © Quelle: dpa

Der gab die Liebesgrüße am Dienstag postwendend zurück, in dem er daran erinnerte, dass der Tankrabatt mitnichten eine Idee der Grünen war. Er selbst halte das Dämpfen der Benzinpreise ja für „keinen klugen Schritt“ sagte Habeck bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU. Hohe Preise verändern die politische Laufrichtung, was man am Ölschock der 1970er Jahre sehen könne, in dessen Folge die Autoindustrie den Kraftstoffverbrauch deutlich gesenkt habe.

Die Mineralölsteuersenkung sei zwar gerechtfertigt, weil viele Familien und Pendler unter den hohen Benzinpreisen ächzten, so der Grünen-Politiker weiter. Aber er warnte auch: „Es kann sein, dass die Preise nicht sinken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ärger an der Zapfsäule, er geht wohl auch im Juni weiter.