Zum 1. Juni werden die Steuern auf Benzin und Diesel für drei Monate deutlich gesenkt. Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich die Entlastungen erst allmählich an den Tankstellen bemerkbar machen. Der ADAC empfiehlt, mit ausreichend Sprit im Tank in den Juni zu starten.

Frankfurt am Main.Das Entlastungspaket der Bundesregierung beinhaltet unter anderem einen Tankrabatt. Er tritt am 1. Juni für drei Monate in Kraft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was wird an den Tankstellen am 1. Juni passieren?

Das weiß niemand genau. Der ADAC warnt allerdings: Viele Autofahrer wollten womöglich unmittelbar von niedrigeren Spritpreisen profitieren. „Schlangen und ungewohnte Wartezeiten an den Tankstellen sollten daher zu Stoßzeiten einkalkuliert werden.“

Um wie viel Cent wird der Sprit überhaupt billiger?

Wie die Tankstellenpreise sich tatsächlich verändern, ist ebenfalls unklar, weil hier ein komplexes Wechselspiel aus zahlreichen Faktoren wirkt. Klar ist, dass die Energiesteuer (früher: Mineralölsteuer) beim Diesel um 14 Cent und beim Benzin um 30 Cent pro Liter reduziert werden. Da dann auch weniger Mehrwertsteuer abgeführt werden muss, kommt eine theoretische Gesamtentlastung von 35 Cent (Benzin) und knapp 17 Cent (Diesel) zusammen. Die Regelung gilt für drei Monate.

Können Autofahrer von einem kompletten Weiterreichen der Entlastung profitieren?

Zwar appellierte das Finanzministerium am Montag noch einmal, die Steuersenkung vollständig an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher weiterzugeben. Das Ministerium macht aber auch darauf aufmerksam, dass die Preisgestaltung an der Tankstelle dem jeweiligen Betreiber obliege. Der ADAC hat schon vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass „das aktuelle Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zu den Rohölnotierungen sehr deutlich zu hoch ist“. Es kursiert die Vermutung, dass sich die großen Tankstellenbetreiber abgesprochen haben, die Preise zuerst quasi künstlich in die Höhe zu treiben, um dann zum 1. Juni den Sprit deutlich billiger machen zu können.

Gibt es Faktoren, die die Tankstellenpreise auch nach dem 1. Juni hoch halten können?

Das Finanzministerium macht auf den Mechanismus der Besteuerung aufmerksam: Wenn Tankstellenbetreiber den Sprit bei Raffinerien und Großhändlern einkaufen, dann ist er bereits mit der Energiesteuer belastet. Haben sie sich also noch im Mai reichlich mit Benzin und Diesel eingedeckt, dann mussten sie dafür noch den höheren Steuersatz zahlen. Dieser Kraftstoff wird natürlich auch noch im Juni verkauft. „Die Steuerlast der an den Tankstellen abgegebenen Kraftstoffe wird daher erst sukzessive geringer, bis die im Mai 2022 bezogenen Kraftstoffe abverkauft sind“, so das Finanzministerium. Auch Tankstellenbetreiber könnten erst zum 1. Juni Kraftstoff mit dem abgesenkten Steuersatz im Großhandel einkaufen. Das Ministerium will damit offenbar andeuten, dass die Preissenkungen erst schrittweise im Laufe des Junis durchschlagen könnten.

Wie reagiert die Mineralölbranche auf den Vorwurf der Preistreiberei?

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (EN2X) bestreitet dies. So wird neben den hohen Rohölpreisen unter anderem darauf verwiesen, dass enorm viel Sprit derzeit von Europa in die Vereinigten Staaten verschifft wird – dort hat die sogenannte Driving Season begonnen, der Jahresabschnitt, da die Amerikaner viel mit dem Pkw unterwegs sind. Laut Nachrichtenagentur Reuters wurden von Anfang bis Mitte Mai pro Tag im Schnitt fast 86 Millionen Liter Benzin per Schiff von Europa in die USA exportiert, weil dort höhere Preise für Sprit (vor Steuern und Abgaben) als auf dem Alten Kontinent erzielt werden können. Das ist der höchste Wert seit dem Sommer 2019.

Könnte Sprit Anfang Juni knapp werden?

EN2X-Chef Adrian Willig deutet das zumindest an: Die Tankstellenbetreiber seien wegen des Besteuerungsmechanismus‘ bestrebt, die Mengen der normal besteuerten Kraftstoffe in ihren Tanks am Starttag möglichst klein zu halten, um schnellstmöglich die niedrig versteuerten Kraftstoffe verkaufen zu können. „Diese relativ kleinen Mengen an den Stationen zum Start treffen aber auf eine voraussichtlich erhöhte Nachfrage.“ Der ADAC empfiehlt: „Autofahrer sollten mit Augenmaß vorgehen und ausreichend Kraftstoff im Tank vorrätig haben, um gegebenenfalls erst einige Tage nach Monatsbeginn zum Tanken fahren zu müssen.“

Wie haben sich die Spritpreise in den vergangenen Tagen entwickelt?

Sie sind deutlich gestiegen. Seit Mitte vergangener Woche geht es bergauf. Im Bundesdurchschnitt kostete der Liter Diesel am vorigen Mittwoch nach den Berechnungen des Verbraucherportals Clever Tanken 1,90 Euro. Am Montag waren es rund zwei Euro. Super kletterte im gleichen Zeitraum von 2,07 Euro auf 2,13 Euro – hier kommt möglicherweise schon ein gegenläufiges Phänomen zum Tragen: Aus Angst vor Spritknappheit haben viele Autofahrer schon in den vergangenen Tagen getankt, was die Nachfrage steigert und Preise in die Höhe treibt. Allerdings ist das immer noch deutlich weniger als die Höchstwerte, die Anfang März (Diesel: 2,32 Euro, Benzin: 2,20 Euro) erreicht wurden.

Wie hängen generell die Preise mit der Nachfrage zusammen?

Es gibt einen Zusammenhang. Das zeigt sich auch daran, dass im Sommer 2020 Benzin beispielsweise nur etwa 1,25 Euro pro Liter kostete. Damals war das öffentliche Leben durch die ersten Lockdowns massiv eingeschränkt. Es wurde in vielen Ländern weniger gefahren. Durch die geringe Nachfrage sanken auch die Rohölpreise auf historische Tiefs. Allerdings verkompliziert sich die Angelegenheit durch die Besonderheiten des Kraftstoffmarktes.

Was ist so besonders beim Sprit?

Jeder Tankstellenbetreiber versucht, möglichst viel Sprit so teuer wie möglich zu verkaufen. Gleichzeitig sind die Produkte bei allen Anbietern nahezu identisch. Deshalb beobachten sich die Tankstellen permanent gegenseitig. Das Kartellamt hat schon vor einigen Jahren herausgefunden, dass die Anbieter in einer Region gewissermaßen im Gleichschritt agieren. Dabei spielen fünf großen Marken (Aral, Shell, Esso, Total, Jet), hinter denen mächtige Ölkonzerne stehen, eine entscheidende Rolle, da sie auf einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent kommen. Maßgeblich sind dabei die Marktführer Aral und Esso. Sie initiieren Preiserhöhungsrunden. Die anderen Anbieter ziehen nach. Tanzt eine Tankstelle aus der Reihe, wird sie „bestraft“: Indem die Nachbartankstellen ihr zumindest zeitweise die Kunden abjagen - mit Dumpingpreisen.

Wie weit kann das mit den Preiserhöhungen gehen?

Preiserhöhungen sind nicht grenzenlos durchsetzbar. Sie brechen immer wieder zusammen, wenn die Nachfrage nachlässt. Andreas Mundt, Chef des Bundeskartellamts, hat dies gerade so formuliert: Man habe nie wirkliche Anzeichen gefunden, dass sich die Ölkonzerne absprechen. Allerdings sei das möglicherweise auch gar nicht nötig, weil jeder sehen könne, wie sich die Preise entwickeln.

Tanken wird nur schrittweise billiger Die Steuerlast der an den Tankstellen abgegebenen Kraftstoffe sinkt nur schrittweise, hieß es am Montag aus dem Bundesfinanzministerium. © Quelle: dpa

Was ist die Folge der Mechanismen am Kraftstoffmarkt?

Ein ständiges Auf und Ab bei den Preisen. Clever Tanken hat bis zu sechs Preisspitzen pro Tag registriert. An ein und derselben Tankstelle könne es zu Preisdifferenzen von bis zu 15 Cent pro Liter binnen 24 Stunden kommen. Die Markttransparenzstelle des Kartellamts hat Schwankungen bis zu 24 Cent in einer Stadt am selben Tag ermittelt. Besonders teuer ist der Kraftstoff morgens früh. Mundt empfiehlt: „Es ist billig zwischen 18 und 22 Uhr.“

Wie geht das Kartellamt nun mit dem Tankrabatt um?

Mundt hab von „Verwerfungen“ am Kraftstoffmarkt gesprochen, die besonders seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu erkennen seien. Kraftstoff habe sich deutlich stärker als Rohöl verteuert. Die Wettbewerbshüter wollen sich nun vor allem den Großhandel und die Geschäfte der Raffinerien anschauen. Dort - und nicht mit den Tankstellen verdienen - die Ölkonzerne enorm viel hohe Gewinne, die zuletzt noch einmal massiv gestiegen sind. Mundt hat schon angedeutet, dass bei der gerade gestarteten Untersuchung herauskommen könnte, dass es schlicht an rechtlichen Instrumenten fehlt, um gegen die exorbitanten Profite vorzugehen. Derweil wird auf EU-Ebene genau darüber diskutiert: Es geht um die mögliche Begrenzung von sogenannten Übergewinnen.

