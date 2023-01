Tarifstreit bei der Post: Die Forderungen der Brief- und Paketzusteller sind berechtigt

ITA-Übernahme: Wie die Lufthansa in Italien expandieren will

Deutschlands größte Airline Lufthansa will ITA Airways in zwei Schritten übernehmen. Einer 40-Prozent-Beteiligung könnte in zwei bis drei Jahren die Komplettübernahme folgen. Der Aufbau eines Drehkreuzes in Rom wird zu einem zentralen Projekt.