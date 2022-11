﻿Mehr Lohn und Inflationsprämie: Einigung nach wochenlangem Streik bei Teigwaren Riesa

Riesa. Nach einer Einigung sah es lange Zeit nicht aus. Zu festgefahren war der Streit zwischen der Geschäftsführung von Teigwaren Riesa und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Zuletzt mussten eine Moderation helfen. Die beiden Moderatoren, der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, sowie Gerhard Binkert, ehemaliger Präsident des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg, schafften, was viele für unmöglich gehalten haben.

Es gibt einen neuen Haustarif bei dem größten ostdeutschen Nudelproduzenten. Erste Details sind laut „Leipziger Volkszeitung“ bekannt: So gibt es für die Beschäftigten ab 1. Dezember einen Euro mehr Stundenlohn. Den zweiten Euro mehr zahlt der Nudelproduzent in zwei Schritten. So soll es ab dem 1. Juli ein monatliches Plus von 50 Cent geben, weitere 50 Cent dann ab 1. Dezember 2023.

750 Euro Prämie für die Beschäftigten

Ferner hat sich Teigwaren Riesa auf Druck der Belegschaft zu einer Inflationsprämie entschieden. Die gibt es nicht wie bislang von der Geschäftsführung vorgeschlagen einmalig (400 Euro), sondern in monatlichen Schritten von je 50 Euro netto. Damit kommen die Beschäftigten auf weitere 750 Euro Inflationsprämie, wie die NGG mitteilt.

Man sei mit dem Abschluss sehr zufrieden, heißt es seitens der Gewerkschaft. „Das hätten wir allerdings alles viel früher haben können“, so NGG-Sekretär Olaf Klenke.

Die Gewerkschaft geht jetzt auf weitere Betriebe der Ernährungswirtschaft im mitteldeutschen Raum zu, um ähnlich wie bei Teigwaren Riesa bessere Bedingungen für die Mitarbeiter zu erstreiten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.