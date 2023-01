Telekom ist erstmals wertvollste Marke Europas

Villa Hoheneck: Warum der Turm in Bordesholm am Haken hängt

Ein historisches Türmchen hängt in der Zimmerei Elwardt in Bordesholm am Haken: 120 Jahre hat das Bauwerk bereits hinter sich, was einigen maroden Balken aus Nadelholz auch anzusehen ist. In der nächsten Woche ist die Sanierung abgeschlossen und der Turm geht wieder zurück nach Altenholz.