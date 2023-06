Shopping-App Temu: Einkaufen mit Reue

Berlin. Einkaufen ohne Reue lautet ein weitverbreitetes Marketingversprechen, mit dem vermeintlich nachhaltige Geschäfte auf Kundenfang gehen. Wenn es etwas Gutes an der neuen Shopping-App Temu gibt, mit der China die westliche Kundschaft im Low-Quality-Bereich beglücken will, dann dieses: Der Onlinehändler bemüht sich gar nicht erst um ein umweltfreundliches Erscheinungsbild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hype um Temu: Warum so viele auf die Shopping-App aus China abfahren Mehr lesen mit RND+

Stattdessen spielen bei Temu vor allem zwei Dinge eine Rolle: Masse und Preis. 20 Kühlschrankmagneten für 2,48 Euro, 50 Pflanzenclips für 1,98 Euro, 111 Wasserbomben für 78 Cent. Bis zu 99 Prozent Rabatt verspricht die Plattform ihrer Kundschaft, und trifft damit einen Nerv. Tausendfach landet die App dieser Tage auch auf deutschen Smartphones.

Aktionsware wie auf den Grabbeltischen der Discounter

Nun ist gegen günstige Angebote im Grunde wenig zu sagen, gerade in Zeiten hoher Inflation müssen immer mehr Menschen beim täglichen Einkauf auf den Preis achten. Doch da beginnt bereits das Problem: Zwar hat Temu auch Produkte des täglichen Bedarfs wie Ohrenstäbchen oder Spülschwämme im Angebot, deutlich reizvoller und günstiger aber sind jene Artikel, die man sonst als Aktionsware von den Grabbeltischen der Discounter und Kaffeeröster kennt, und die niemand ernsthaft braucht: Avocadoschneider, Orangenschäler und natürlich der unvermeidliche Eierschalensollbruchstellenverursacher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Angebot von Temu ist eines, das sich seine Nachfrage selbst schafft, in dem es auf die Lust am schnellen Konsum abzielt. Ressourcenverbrauch und die Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern sind dabei zweitrangig – wenn überhaupt.

Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass die meisten im Konsumrausch erworbenen Produkte eher früher als später im Müll landen. Dafür aber sind sie trotz ihres Ramschpreises zu kostspielig – und das nicht nur für den Planeten. Wer sein eigenes Einkaufverhalten reflektiert, für den bleibt am Ende nur ein Shopping­erlebnis übrig – und zwar eines mit Reue.









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige