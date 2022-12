﻿3000 Autos in einer Woche: Tesla-Fabrik in Brandenburg erreicht wichtigen Meilenstein

Die Tesla-Fabrik in Grünheide hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Binnen einer Woche sind erstmals 3000 Fahrzeuge des Modell Y vom Band gelaufen. Damit liefert sich das Brandenburger Werk ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Gigafactory in Texas.

Bilder von der Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide.

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla hat in einem Werk in Grünheide eine wichtige Zielmarke erreicht. Der Mutterkonzern gratulierte der Belegschaft der „Giga Berlin“ genannten Fabrik dazu, dass erstmals 3000 Autos vom Modell Y in Grünheide binnen einer Woche produziert wurden.

Damit liefert sich die weltweit vierte Fabrik des US-Autobauers gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem fünften Produktionsstandort in Texas. Dort war die 3000er-Marke kurz zuvor erreicht worden. Auch in Texas wird das Model Y produziert. Die Fabrik in Austin war im April 2022 eröffnet worden – wenige Tage vor der Brandenburger Fabrik.

Damit hat Tesla die Autoproduktion in Grünheide deutlich ausgeweitet. Ende September waren dort noch 2000 Fahrzeuge pro Woche vom Band gelaufen. Vom Produktionsziel nach dem kompletten Hochfahren der Fabrik ist man aber noch deutlich entfernt: Rund 10.000 Autos will Elon Musk hier pro Woche produzieren, um auf die jährliche Zielzanl von einer halbe Million Fahrzeugen zu kommen.

Tesla sucht Tausende Mitarbeiter

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, fehlen dem Unternehmen am Standort Grünheide noch rund 3500 Mitarbeiter. Dafür dürfte Tesla nun vor allem Richtung Polen seine Fühler ausstrecken. Das Unternehmen hatte von Anfang vorgehabt, auch in Polen Mitarbeiter zu rekrutieren. Doch der Löwenanteil der nunmehr 8500 Beschäftigten kommt dem Bericht zufolge aus der Region: zu etwa zwei Dritteln aus Berlin und zu einem Drittel aus Brandenburg.

Tesla ist damit der größte Industrie-Arbeitgeber der Region. Zuletzt war von 7000 Beschäftigten die Rede gewesen. Rund 1000 Beschäftigte waren zuvor arbeitslos; darunter waren 500 Langzeitarbeitslose.

