Tesla-Talfahrt: Das Dilemma des Innovators namens Elon Musk

Jetzt hat es auch Tesla erwischt. Gemeint ist, was Wirtschaftswissenschaftler Innovator‘s Dilemma nennen. Ein Unternehmen wird zum Umstürzler. So wie Tesla mit seinem Hightech- und Luxus-Konzept ganz entscheidend für die Erschließung des Marktes für Elektro-Autos war. Dann aber wird der Innovator Opfer seines eigenen Erfolgs. Weil die Ansprüche zum Beispiel von Aktionären so hoch sind, dass sich das Unternehmen keine Experimente und keine risikoreichen Manöver mehr erlauben kann. Doch mit dem Beharren auf dem einst Erfolgreichem fällt es immer weiter zurück. Nachvollziehen lässt sich das beispielhaft am Handyhersteller Nokia, der einst die Nummer eins war und nun in der Branche keine Rolle mehr spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Tesla wird immer deutlicher: Was das Unternehmen so unglaublich wertvoll machte, war seine technologische Überlegenheit. Diesen Vorsprung haben die Amerikaner aber inzwischen eingebüßt. Mehrere chinesische Konkurrenten (wie BYD, Geely oder NIO) verfügen über leistungsstärkere Batterien und vor allem über bessere Softwarepakete. Sie steigern damit deutlich schneller ihren Absatz als Tesla.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch ist dieses Phänomen weitgehend auf die Volksrepublik begrenzt. Doch das Ziel der chinesischen Autobauer ist, mit ihrer Technologie die ganze Welt zu beglücken. Für die hiesigen Konzerne (Volkswagen, Mercedes, BMW) bedeutet dies: Jetzt müssen sie im übertragenen Sinne Gas geben. Tesla hat mit seiner aktuellen Schwäche eine Tür geöffnet. Deutsche Autobauer könnten sich jetzt größere Kuchenstücke auf dem Markt der Stromer sichern. Doch wie lange diese Tür offen bleibt, lässt sich kaum abschätzen. Wenn die deutschen Autobauer zögern, werden das die Chinesen nutzen - auch hierzulande.