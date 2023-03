Tesla will Kosten für neue Autogeneration halbieren

Bei einer Präsentation in der Tesla-Zentrale hat Elon Musk bekanntgegeben, künftig die Kosten für die neue Generation seiner Elektroautos halbieren zu wollen. Außerdem will der Unternehmer ein weiteres Tesla-Werk in Mexiko aufbauen. Wie seine neue Autogeneration aussehen wird, gab Musk nicht preis.

Auf einem Tesla in einem Showroom des Autobauers ist das Tesla-Logo zu sehen. Tesla-Chef Elon Musk hat deutlich günstigere Elektroautos in Aussicht gestellt.

Detroit. Elektroautobauer Tesla will die Kosten für seine neue Generation von Fahrzeugen halbieren. Möglich werden solle dies vor allem durch innovative Herstellungsmethoden und kleinere Fabriken, teilten Konzernchef Elon Musk und seine Manager am Mittwoch bei einer Präsentation in der Tesla-Zentrale im texanischen Austin mit. Durch die Neuerungen könnten die Kosten für eine neue Autogeneration auf rund 25.000 Dollar (rund 23.400 Euro) gedrückt werden.

Musk gab zudem bekannt, dass Tesla den Bau eines neuen Werks in Mexiko plane. Es solle in der Nähe von Monterrey entstehen. Die neue Anlage bedeute nicht, dass an anderen Fabriken weniger produziert werde, betonten Manager. Vielmehr erwarte Tesla, die Produktion ausweiten zu können. Die neue Autogeneration solle sowohl am neuen Standort in Mexiko als auch in anderen Werken gebaut werden.

Experten vermuten, dass die neuen Tesla-Wagen als Folge der geplanten Kostensenkung kleiner ausfallen könnten als die aktuellen, doch wurde dies aus der Präsentation nicht ersichtlich. Viele andere Autobauer lassen kleinere Fahrzeuge in Mexiko produzieren, um Arbeitskosten zu sparen und Gewinnmargen zu erhalten.

Elon Musk will Preis für Tesla-Autos halbieren Tesla-Chef Elon Musk nutzt den „Investor Day“ oft als Bühne für große Produktankündigungen. © Quelle: dpa

Tesla-Aktie besonders anfällig für Schwankungen

Viele Investoren hatten gehofft, bei der Tesla-Präsentation einen Blick auf die neue Generation erhaschen zu können, doch wurden sie von Musk enttäuscht und vertröstet. Gezeigt würden die Fahrzeuge erst bei einer richtigen Produktschau, sagte der Tech-Unternehmer. Die Tesla-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um fast sechs Prozent, was Analyst Garrett Nelson auf einen Mangel an Details über die neuen Autos zurückführte. Ein weiterer Grund sei zudem eine Tendenz bei Tesla, dass dessen Aktienkurs vor großen Events nach oben gehe, nur um dann wieder zu fallen, wenn die Neuigkeit verkündet worden sei.

