Tesla wird für die Börse zur Geduldsprobe

Elon Musk hat es nicht so mit der Börse. Bei den meisten Projekten hat sich der Multiunternehmer vom öffentlichen Kapitalmarkt ferngehalten, mit Twitter verabschiedete er sich so schnell wie möglich. Aber manchmal geht es nicht anders, und so muss er in seiner Eigenschaft als Tesla-Chef das millionenfache Anlegervolk bei Laune halten.

Das ist nicht mehr so einfach, denn kaum hat das große Geldverdienen bei dem E-Auto-Bauer begonnen, holt der Chef die alte Start-up-Strategie wieder hervor: wachsen zulasten des Gewinns. Da mögen die eingeschworenen Tesla-Fans folgen, aber die Späteinsteiger hatten sich das anders vorgestellt und die Fondsmanager sowieso.

Wieder mal ein paar Umdrehungen zu viel

Auch deshalb hat Musk die jüngsten Quartalszahlen mit vollmundigen Ankündigungen zum autonomen Fahren aufgehübscht: Ja, die Marge schrumpft jetzt, aber das kommt eines Tages x-fach wieder rein.

Natürlich konnte er der Versuchung nicht widerstehen, der Sache ein paar Umdrehungen zu viel zu geben: Die nächste Version von Teslas „Autopilot“ werde noch in diesem Jahr ein Auto besser steuern als ein Mensch. Nun gibt es wirklich sehr schlechte Autofahrer, aber trotzdem: Man sollte es nicht wörtlich nehmen.

Musk ist langstreckentauglich

Das Dumme ist, dass die Börse genau das meist tut. Die Strategie des Tesla-Chefs ist zwar schlüssig, und er hat oft genug bewiesen, dass er mehr ist als ein hyperaktiver Spinner. Musk ist langstreckentauglich, sein neuer Plan kann aufgehen.

Aber das wird bei allem Optimismus nicht in den nächsten paar Monaten geschehen. Und es ist zu bezweifeln, dass die Geduld der Börse viel weiter reicht. Die Tesla-Aktie ist teuer – viel zu teuer für das, was der Konzern jetzt und in nächster Zeit verdient.