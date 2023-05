Großbritanniens teure Teatime

Dass in dieser Woche die Feierlichkeiten anlässlich der Krönung von König Charles III. stattfinden, ist zumindest in London weithin sichtbar. Straßen werden von Union Jacks gesäumt, Schaufenster sind aufwendig geschmückt, und in den Supermärkten gibt zahlreiche Produkte anlässlich der „Coronation“ zu kaufen. Oft lächelt einem dann der Monarch von einer Packung Shortbread oder einer Teedose entgegen.

Briten sind schließlich nach wie vor leidenschaftliche Teetrinker. Die Bevölkerung konsumiert im Schnitt jeden Tag 100 Millionen Tassen. Besonders beliebt ist nach wie vor schwarzer Tee, mit oder auch ohne Milch; aber auch Frühstückstee, grüner Tee, Earl Grey oder auch Pfefferminze-Tee werden gern getrunken. Der Siegeszug des Heißgetränkes begann auf der Insel im 17. Jahrhundert im Zuge des British Empire. Zunächst ein Trunk der Oberschicht, wurde es allmählich auch beim Rest der Bevölkerung beliebt.

Am Arbeitsplatz wird Tee zwischendurch getrunken

Anfang des 19. Jahrhunderts führte Anna, die Herzogin von Bedford, eine Hofdame von Queen Victoria, schließlich den bekannten „Afternoon Tea“ ein, um das aufkommende Hungergefühl zwischen Mittag- und Abendessen zu lindern. Es ist ein Ritual, das auch heute noch gepflegt wird, allerdings eher zu besonderen Anlässen. Am Arbeitsplatz trinken Briten ihren Tee zwischen­durch. Schließlich ist dies eine Möglichkeit, sich für ein paar Minuten vom Computer­bildschirm zu entfernen, den Augen eine Pause zu gönnen und sich die Beine zu vertreten sowie mit Kollegen in Kontakt zu treten. Alles in allem befördern diese Pausen das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Arbeitgeber kommt der exzessive Teekonsum jedoch teuer zu stehen.

Diese geben im Schnitt umgerechnet 1700 Euro pro Jahr aus, um Angestellte mit dem beliebten Heißgetränk bei Laune zu halten, berechnete das Beratungs­unternehmen Pretzel Group auf der Grundlage von Studien. Die hohen Kosten kämen unter anderem durch den immensen Stromverbrauch von Wasserkochern zustande. Sie seien nach Heizungen oder auch Klima­anlagen die energie­hungrigsten Geräte am Arbeitsplatz. Es dauere ungefähr vier Minuten, um eine volles Zwei-Liter-Gerät zum Kochen zu bringen. Dabei fielen Kosten von umgerechnet etwa 8 Cent an. Hinzu kämen dann noch die Ausgaben für Milch, Zucker und Teebeutel.

König Charles III. trinkt Tee mit Honig und Milch

Untersuchungen haben überdies gezeigt, dass ein durchschnittlicher britischer Arbeitnehmer jeden Tag etwa 24 Minuten damit verbringt, sich einen Tee oder Kaffee zuzubereiten. Das entspricht im Schnitt 13 Tagen pro Person und Jahr. Für den Fall, dass sich britische Arbeitnehmer angesichts der hohen Lebenshaltungs­kosten darüber grämen sollten, hilft ihnen vielleicht eine Tasse Tee. Inspirationen zur Zubereitung bietet König Charles III. Er trinkt seinen Darjeeling angeblich am liebsten mit Honig und Milch.