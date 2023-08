Warum der Dieselpreis trotz drohenden Rezessionen steil nach oben geht

Am Ölmarkt ist von drohenden Rezessionen nichts zu spüren. Während der Preis normalerweise bei schlechten Wirtschaftsaussichten fällt, steigt er nun bereits seit sechs Wochen. Das ist auch an den Tankstellen angekommen. Vor allem Diesel ist in den vergangenen Wochen deutlich teurer geworden. Mittlerweile ist das Jahreshoch vom Januar in greifbarer Nähe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des ADAC kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Durchschnitt knapp 1,75 Euro. Das sind fast 3 Cent mehr als vor einer Woche und 15 Cent mehr als vor sechs Wochen. Auch beim Benzin zeigt der Trend nach oben, aber weniger stark. Für einen Liter Super E10 hat der ADAC im Durchschnitt 1,84 Euro ermittelt. Das ist sogar etwas weniger als in der Vorwoche, aber eine Verteuerung um 6 Cent in den vergangenen sechs Wochen. Einen Teil des Anstiegs könne man zwar durch teureres Rohöl und einen zeitweise gefallenen Euro-Kurs erklären, aber „das Preisniveau an den Zapfsäulen ist seit Monaten deutlich überhöht“, teilt der ADAC mit.

Die Dieselvorräte sind knapp

Der Preisabstand zwischen den beiden Spritsorten ist durch diese Entwicklung wieder deutlich geschrumpft. Einen Grund für den starken Anstieg bei Diesel sieht der ADAC in einer wachsenden Heizölnachfrage. Eine Rolle spielten auch knappe Vorräte in den USA und Westeuropa, heißt es in einer Studie der Commerzbank: „Der Dieselmarkt ist angespannt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darin zeigen sich auch Nebenwirkungen des Embargos gegen Russland. Von dort kam vor allem Gasöl, ein Vorprodukt für Diesel. Mit dem Stopp der Importe schoss im vergangenen Jahr der Gasölpreis nach oben und Diesel war an der Tankstelle zeitweise teurer als Benzin. Seitdem hat sich die Lage wieder beruhigt, aber der Dieselpreis schwankt immer noch deutlich mehr als in früheren Jahren.

Russland liefert und Spekulanten zocken

Zudem ist die Entwicklung schwerer abzuschätzen, weil Russland weiter in andere Weltregionen liefert – die das Öl unter Umständen weiterleiten. So weiß niemand genau, wo die russische Produktion letztlich landet und wie sie den Preis beeinflusst. Einen weiteren Faktor sehen die Commerzbank-Experten im Finanzmarkt: Am Terminmarkt werde Gasöl zur Lieferung in sechs Monaten aktuell mit besonders hohen Aufschlägen gehandelt. Spekulative Finanzanleger bauten deshalb Long-Positionen auf: Sie wetten auf steigende Preise bei Gasöl und verstärken damit den Aufwärtstrend.

Aber auch der Ölmarkt insgesamt zeigte sich in den vergangenen Wochen erstaunlich robust. Ende Juni kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent knapp 73 Dollar, am Mittwoch waren es mehr als 87 Dollar. Das bedeutet einen Anstieg um knapp 20 Prozent innerhalb von sechs Wochen. Die Commerzbank hat ihre kurzfristige Preisprognose deshalb erhöht: Für das Ende des Quartals wird nun ein Barrelpreis von 90 Dollar statt bisher 80 Dollar erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Normalerweise gibt der Ölpreis in einer schwachen Konjunktur nach, und vor allem Europa und China liefern aktuell enttäuschende Daten. Aber gleichzeitig zeigt sich die US-Konjunktur robust, und zudem hält die Opec das Angebot knapp. Vor allem Saudi-Arabien bremst.

Der größte Opec-Staat will weiter an seiner eingeschränkten Förderung festhalten und hat am vergangenen Wochenende den offiziellen Preis für seine Ölsorte Arab Light erhöht. „Dies dürfte neben der auch dann noch geltenden Produktionseinschränkung die Nachfrage nach Öl anderer Anbieter erhöhen, was die Preise weiter steigen lassen könnte“, heißt es in der Commerzbank-Analyse.

















Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige