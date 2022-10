﻿TKMS stellt die ersten 22 Mitarbeiter in Wismar ein – 210 weitere sollen schnell folgen

Die Verträge sind unterzeichnet: Azubis, Studenten und Ausbilder arbeiten jetzt für Thyssenkrupp Marine Systems in Wismar. 210 weitere, ehemalige Schiffbauer der MV Werften sollen in den nächsten Monaten folgen. Wie sehen sie ihre Zukunft? Mit Video.

Wismar. 800 Frauen und Männer sollen künftig für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Wismar arbeiten. Ab dem 1. Januar 2023 sollen es 122 sein, wenige Monate später noch einmal 110 mehr – so ist der Plan für die Anfangszeit des neuen Werftbesitzers, der 2024 mit der Produktion starten will.

Die ersten 22 Schiffbauer wurden nun eingestellt. Dabei handelt es sich um acht Auszubildende, zehn duale Studenten und vier Ausbilder. Sie sind am 4. Oktober vom Personalvorstand Bernd Hartmann begrüßt worden. „Ich freue mich sehr, dass wir diese Truppe schnell an Bord holen konnten, damit die jungen Leute ihre Ausbildung ungefährdet zu Ende bringen können“, betont Bernd Hartmann.

Und er hat angekündigt: „Nach zwei Jahren Pause werden wir am Standort in Wismar zum kommenden Lehrjahr auch wieder Auszubildende und duale Studenten einstellen. Schließlich werden Fachkräfte gebraucht.“

Kein Kurzarbeitergeld für Azubis

Grüne Helme tragen die Azubis bei TKMS, bei den MV Werften waren es orangefarbende. Tim Wendlandt hat jetzt beide. Er ist ein dualer Student. Der 21-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker und studiert Maschinenbau. Er findet es „super, dass es weitergeht“. Lange habe er um seine Zukunft gebangt und sich schon nach anderen Unternehmen umgeschaut. Doch nun hat ihn TKMS übernommen.

Tim Wendlandt (21) ist dualer Student. © Quelle: Kerstin Schröder

Von finanziellen Einbußen wie die Schiffbauer in der Transfergesellschaft sind die Auszubildenden nicht betroffen gewesen. Ihr Lehrlingsgehalt hat das Land weiterbezahlt. Das berichtet Jörk Peukert. Er bildet seit 2005 auf der Wismarer Werft aus.

Mit seinen Kollegen bereitet er die jungen Leute auf die Produktion vor, zeigt ihnen, wie sie mit Metall umgehen müssen und wie sie es bearbeiten können. Dafür steht eine große Ausbildungswerkstatt auf dem Gelände. „Hier können sie alles ausprobieren und auch mal Fehler machen“, erzählt Jörk Peukert.

Die ersten Lehrlinge und Studenten, die das Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in seinem neuen Standort in Wismar beschäftigt, arbeiten mit der Metallfeile an den Schraubstöcken in der Lehrwerkstatt und erhalten Hinweise von Ausbilder Jörk Peukert (M). © Quelle: Jens Büttner/dpa

Zehn Azubis hätten ihre Ausbildung früher beendet und sich nach Jobs in anderen Unternehmen umgeschaut. „Weil sie Angst hatten, dass es hier nicht weitergeht“, erklärt er. Alle hätten sehr gute Leistungen in den Abschlussprüfungen gezeigt. TKMS ermögliche, dass sich die lange Ausbildungstradition in Wismar fortsetzt und Spezialisten von morgen weiterhin herangezogen werden.

„Global Dream“ wird instandgehalten

Sebastian Völker lernt weiter auf der Werft. Dreieinhalb Jahre wird er zum Industriemechaniker ausgebildet. Seine Lehre endet im Februar 2023. Deshalb ist der 20-Jährige aus Beckerwitz bei Wismar noch nicht ganz so euphorisch. Denn: „Ich weiß nicht, ob ich danach übernommen werde“, betont er. Doch dass TKMS jetzt die Azubis eingestellt hat, sei eine gute Nachricht. Gerne würde Sebastian Völker auch nach der Lehre weiter für den U-Boot-Bauer arbeiten. Der Job gefällt ihm.

Sebastian Völker (20) wird zum Industriemechaniker ausgebildet. © Quelle: Kerstin Schröder

In den vergangenen Monaten ist er damit beschäftigt gewesen, das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ instandzuhalten. Das klingt bei einem unfertigen Schiff (75 Prozent) etwas komisch, doch unter anderem müssen die Pumpen und Leitungen weiterhin funktionieren. Schließlich versucht Insolvenzverwalter Christoph Morgen noch immer, die „Global Dream“ zu verkaufen. Einen konkreten Interessenten gibt es aktuell aber nicht.

Nach den ersten 22 Mitarbeitern sollen mit Beginn des kommenden Jahres 100 weitere Kollegen folgen. 80 von ihnen arbeiten befristet in einer Ingenieurgesellschaft, die Christoph Morgen nach der Insolvenz der MV Werften gegründet hat.

Seither haben die Frauen und Männer ausschließlich Aufträge für TKMS abgearbeitet – jetzt haben alle feste und unbefristete Jobangebote zum 1. Januar 2023 erhalten. Bernd Hartmann ist zuversichtlich, dass alle wechseln werden und noch 20 weitere mehr. Die sollen die Ingenieurgesellschaft bis zum Jahresende noch verstärken und dann auch zu TKMS wechseln.

Bedenken, dass der neue Arbeitgeber in der Rüstungsindustrie tätig ist, habe er bei den Einstellungsgesprächen nicht gehört. Im Gegenteil, die Stimmung habe sich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gedreht. „Wir brauchen eine Demokratie, die sich verteidigen kann“, betont er. Die Ausbildung erfolge in ähnlichen Berufsfeldern wie beim Werft-Vorbesitzer, den insolventen MV Werften. Auch die Bezahlung ist gleich – sie erfolgt weiterhin mit Tarifgehältern.

Werft muss für U-Boot-Bau fit gemacht werden

Bernd Hartmann geht davon aus, dass neben den guten Auftragsbeständen aus dem Ausland künftig auch U-Boot-Aufträge von deutschen Kunden kommen. Dazu laufen gerade Gespräche, ein Angebot sei abgegeben worden.

Um die Werft auf die Produktion vorzubereiten, müsse noch investiert werden. „Sie ist klasse, aber hier sind noch nie U-Boote gebaut worden. Dafür braucht man etwas andere Anlagen als für Überwasserschiffe“, erklärt Bernd Hartmann.

Er betont, TKMS hätte immer eingehalten, was angekündigt wurde. Dabei werde es auch bleiben. So werde auch weiterhin zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall an Möglichkeiten gearbeitet, weitere Jobs vor dem Produktionsstart 2024 zu schaffen. Man versuche, den Menschen in der Transfergesellschaft eine Perspektive zu geben. Das sei nicht einfach und treffe auch nicht für jeden zu, aber für einen Großteil.

950 Frauen und Männer sind aktuell in der Transfergesellschaft – die läuft nur noch bis Ende Oktober, sollte das Land eine Weiterfinanzierung nicht übernehmen. Damit es das tut, soll es am 5. Oktober eine Aktion vor dem Landtag in Schwerin geben. Aber Fakt ist auch, die Verlängerung würde nun einige Monate infrage kommen – und nicht bis Ende 2023. Einige der ehemaligen Schiffbauer werden deshalb woanders hingehen müssen.

Gute Aussichten für 110 Kollegen aus der Instandhaltung

Gute Aussichten haben momentan die 110 Kollegen, die in der Insolvenzmasse beschäftigt sind und bis zum Sommer 2023 bezahlt werden. Sie kümmern sich um die „Global Dream“ – und zwar „für jedes Szenario“, wie Christoph Morgen betont. Eine Möglichkeit wäre, dass das Schiff zum Recycling in die Türkei verschleppt wird oder in Wismar zu Ende gebaut wird. Mit Letzterem würde man Zeit gewinnen für die Menschen in der Transfergesellschaft.

Für Ines Scheel, ehemalige Betriebsratsvorsitzende der MV Werften, ist die Einstellung der Azubis und Ausbilder ein Signal an alle Kollegen, die in der Transfergesellschaft auch auf eine Chance bei TKMS warten. Nun müsse es gelingen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen.

Diese Perspektiven mahnt auch Henning Groskreutz von der IG Metall an: „Mit der Übernahme der Ausbildungswerkstatt werden tarifgebundene Arbeitsplätze in Wismar gesichert. Dies ist ein erster wichtiger Schritt zur Umsetzung der zwischen Thyssenkrupp Marine Systems und der IG Metall Küste im Juni unterzeichneten gemeinsamen Erklärung und ein erster Schritt zur langfristigen Sicherung von Beschäftigung.“

Wismars Bürgermeister: Wichtiges Zeichen für Kontinuität am Werftstandort

Auch für andere Ausbildungsbetriebe in der Region sei dies ein wichtiges Zeichen, da die Ausbildungswerkstatt im Rahmen der Verbundausbildung die bestehenden Kooperationen fortführen kann. „Wichtig ist jetzt, dass die Beschaffung der dringend notwendigen Boote und Schiffe für die Marine erfolgt und damit auch die Voraussetzungen, dass weitere Kolleginnen und Kollegen wieder auf die Werft zurückkommen können.“

Die Auszubildenden jedenfalls werden weiter in ihrer gewohnten Lehrwerkstatt am Standort Wismar bleiben. Das ist auch Thomas Beyer, dem Bürgermeister von Wismar, wichtig: „Das ist ein wichtiges Zeichen für die Kontinuität hier am Werftstandort Wismar und ich freue mich, dass hier auch weiter junge Menschen ausgebildet werden.“