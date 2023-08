Thyssenkrupp plant „Performance-Programm“ – weiterer Stellenabbau?

Starker Anstieg

„In Berlin explodieren die Mietpreise“: Experten sehen soziale Durchmischung in Gefahr

Nirgendwo sonst in der Bundesrepublik sind die Mieten so stark gestiegen wie in der Hauptstadt. Beobachter schlagen nun Alarm und warnen davor, dass der gemeinwohlorientierte Sektor wieder gestärkt werden müsse, um Mieten wie in London oder Paris zu verhindern.