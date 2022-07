Ob Strandurlaub oder Städtetrip – wenn der Süden lockt, denken viele Menschen als erstes an ein Flugzeug. Wer dagegen in die Alpen oder an die deutsche Küste will, reist im Zweifel mit dem Auto an. Es ist Zeit, eine Lanze zu brechen für ein Verkehrsmittel, das auch ich immer stärker für meinen Urlaub entdecke: Die Bahn.

Diesen Frühling ging es von Berlin nach Prag. In einer Hauptstadt einsteigen, die Landschaft genießen, das Bordbistro erkunden (Hallo, Knödel und tschechisches Bier), in der anderen Hauptstadt aussteigen. Auch wer etwas Nachtzugromantik möchte, wird immer öfter fündig: Kennen Sie etwa Hamburg-Stockholm oder München-Rom? Selbst nach Budapest oder Wien kann man von Deutschland aus mit dem Zug fahren.

Tipps, um bei der Bahnfahrt Geld zu sparen

Nun werden Sie womöglich einwenden, dass Bahnreisen häufig teurer sind als der Transport mit Auto oder Flugzeug. Wer allerdings findig ist, kann auch auf Schienen günstig von A nach B kommen. Drei Tipps, mit denen Sie bei der Ticketbuchung Geld sparen können:

Erstens: Nicht nur auf die Deutsche Bahn schauen. Klar, sie ist der Platzhirsch. Wer aber flexibel ist, kommt beispielsweise mit der Konkurrenz Flixtrain auf Strecken wie Köln-Berlin deutlich günstiger bei weg. Da kann es sich lohnen, zu vergleichen.

Bei Angeboten ist Flexibilität gefragt

Zweitens: Internationale Verbindungen suchen. Manchmal kann es günstiger sein, ein Blick in das Angebot der Nachbarländer zu werfen. Wer etwa von Berlin nach Wien möchte, kann dazu auch nach Angeboten der österreichischen Bahn suchen. Auch wer aus dem Westen Richtung Polen oder Tschechien reist, sollte das Angebot der dortigen Bahnen studieren.

Drittens: Die Deutsche Bahn selbst lockt natürlich auch mit Angeboten wie die Bahncard, Ländertickets oder Sparpreisen. Nicht allen ist hingegen die Bestpreissuche auf der Homepage der Bahn bekannt: Einfach Start und Ziel eingeben und – mit etwas Flexibilität – die günstigere Verbindung finden.

Probieren Sie es ruhig mal aus. Am Ende profitiert nicht nur Ihr Geldbeutel, sondern auch das Klima.