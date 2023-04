Tipps und Tricks zur Anschlussfinanzierung: Wege aus der Zinsfalle für Hausbauer

Die Zinserhöhungen haben am Immobilienmarkt Spuren hinterlassen. Die teureren Kredite lassen Käuferinnen und Käufer zögern, viele Projekte werden aufgeschoben. Doch wer schon im eigenen Haus wohnt, kann der Zinswende oft nicht entgehen: Irgendwann läuft die Zinsbindung aus und die Hypothek muss verlängert werden. In Zeiten der Zinswende kann das die Monatsrate um ein paar Hundert Euro hochtreiben.

Wenn Kreditinstitute jetzt die Verlängerung von Hypotheken anbieten, steht bei zehn Jahren Laufzeit nicht selten eine Vier vor dem Komma. Der Durchschnitt für neue Verträge lag Anfang April nach Angaben des Kreditvermittlers Interhyp bei 3,75 Prozent. Das ist in den meisten Fällen schon ein spürbarer Aufschlag: Wurde der erste Kredit 2013 abgeschlossen, waren es meist knapp 3 Prozent.

Noch deutlich größer dürfte der Abstand zwischen alten und neuen Konditionen in den nächsten Monaten werden. Denn vor zehn Jahren hatten die Zinssenkungen, mit denen die Notenbanken die Folgen der Finanz- und Schuldenkrise bekämpften, gerade erst begonnen. Schon 2014 rutschten die Bauzinsen unter 2 Prozent, später ging es dann sogar in Richtung ein Prozent. Dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder so tief rutschen, ist dagegen unwahrscheinlich.

Rechtzeitig die Zahlen durchgehen

Es lohnt sich also umso mehr, jetzt schon über eine fällige Anschlussfinanzierung im nächsten Jahr nachzudenken. „Behalten Sie im Blick, wann Ihre Zinsbindung ausläuft und wie hoch Ihre für diesen Zeitpunkt errechnete Restschuld dann sein wird“, mahnt die Finanzaufsicht Bafin. „Setzen Sie sich nicht erst mit der erforderlichen Zinsanpassungsvereinbarung auseinander, wenn Ihr Kreditgeber auf Sie zukommt.“

Max Herbst von der FMH Finanzberatung hält die Probleme in der Regel allerdings für lösbar. „Es wird so viel Panik gemacht“, sagt der Experte mit drei Jahrzehnten Erfahrung. Dafür gebe es meist keinen Anlass. Akut könnten jene Probleme bekommen, die „auf Kante genäht“ haben: mit nur einem Prozent Anfangstilgung und einem ausgereizten Monatsbudget. Dann ist der Schuldenberg jetzt noch groß und der Spielraum klein.

Nach Herbsts Erfahrung haben einige Banken in den vergangenen Jahren aber schon darauf geachtet, dass ihre Kundinnen und Kunden Reserven haben. Auf ein Prozent Anfangstilgung hätten sich zum Beispiel Postbank und ING nur eingelassen, wenn es rechnerisch auch für 2 oder 3 Prozent gereicht hätte. Außerdem verweist Herbst darauf, dass bei den meisten Häuslebauern jahrelang auch die Realeinkommen gestiegen seien. Allein dadurch stecke trotz der aktuellen Inflation oft mehr Luft im Budget, als man spontan vermutet. Es gibt zudem Hebel, um die Belastung durch die gestiegenen Zinsen zu verringern:

Restschuld drücken

Je geringer die Summe im Vergleich zum Beleihungswert der Immobilie ist, desto günstiger gibt es den Kredit. Nach zehn Jahren Laufzeit sind die Schulden bei den üblichen 2 bis 3 Prozent Tilgung schon spürbar niedriger als zu Beginn. Das bringt bereits Bonuspunkte im Vergleich zur Erstfinanzierung. Zudem lohnt sich die Suche nach Tilgungsmöglichkeiten. Gibt es vielleicht noch ein schlecht verzinstes Sparguthaben, das als Schuldentilgung besser eingesetzt wäre? Oder kann man bis zum Laufzeitende in einem oder zwei Jahren noch ein kleines Polster ansparen? Die Bank kann vorab ausrechnen, welcher Betrag nötig wäre, um einen günstigeren Zins zu bekommen.

Beleihungswert heben

Immobilien sind in den vergangenen Jahren im Wert gestiegen. Eine aktuelle Bewertung kann deshalb die Konditionen verbessern. Oft wird auch der Tipp gegeben, einen neuen Kreditgeber zu suchen, der auch ein neues Gutachten erstellt. Allerdings warnt die Bafin vor zu hohen Erwartungen: Die Kreditkonditionen hängen nicht vom Verkehrs-, sondern vom Beleihungswert der Immobilie ab, bei dem starke Preisausschläge nach oben und unten herausgerechnet werden. Die Beleihungswerte sind also bei Weitem nicht so stark gestiegen wie in einigen Regionen die Immobilienpreise. Zudem ist die Bereitschaft der Banken im Moment nicht sehr groß, den Wert höher anzusetzen, weil sie sich aktuell eher auf einen Preisverfall einrichten.

Eigenkapital stärken

Eigenkapital hat die gleiche Wirkung wie ein hoher Immobilienwert: Es bedeutet für die Bank oder Sparkasse Sicherheit und ermöglicht damit bessere Konditionen. Wer noch den Hauskredit abzahlt, hat in der Regel kein üppiges Eigenkapital in der Hinterhand. Aber die Eltern haben möglicherweise ein bezahltes Haus, auf das eine zweite Hypothek eingetragen werden kann. Die Hemmschwelle ist zwar meist hoch, weil die Eltern um ihre mühsam finanzierte Altersvorsorge fürchten. Aber FMH-Experte Herbst hält das Risiko gerade bei einer Anschlussfinanzierung für gering. Dann sei die Restschuld bereits so niedrig, dass das Elternhaus im Pleitefall nicht zu Geld gemacht werden müsste.

Anbieter wechseln

Die Konditionen unterscheiden sich zum Teil deutlich, und viele Vergleichsportale bringen Transparenz. Man muss allerdings darauf achten, Angebote immer mit den gleichen Eckdaten zu vergleichen. Ein Konkurrenzangebot kann aber in jedem Fall die Verhandlungsposition verbessern. Normalerweise ist die Hausbank dann bereit, Wege zu besseren Konditionen zu suchen.

Längere Laufzeit

Normalerweise sind lange Laufzeiten mit höheren Zinsen verbunden als kurze. Im Moment ist der Unterschied aber ungewöhnlich gering. Wer also die Zinsen für 20 statt für zehn Jahre festschreiben will, um langfristig klare Verhältnisse zu schaffen, kann das jetzt für einen kleinen Aufschlag tun. Falls die Zinsen doch wieder sinken, gibt es einen Seitenausgang: Laut Paragraf 489 des BGB kann der Darlehensvertrag in jedem Fall nach zehn Jahren gekündigt werden.

Ein paar Jahre dranhängen

Traditionell ist es das große Ziel aller Häuslebauer, zur Rente schuldenfrei zu sein. „Das ist ein Mythos, der noch aus der Zeit unserer Eltern und Großeltern stammt“, sagt dagegen Udo Zimmermann vom Baufinanzierer Dr. Klein. Bei der heutigen Lebensplanung, in der sich alles nach hinten schiebe, sei das meist nicht mehr realistisch. „Warum soll man im Rentenalter keine Rate mehr haben?“, fragt auch Max Herbst. „Andere müssen ja auch Miete zahlen.“ Notfalls kann man also einen steigenden Zins durch langsamere Tilgung ausgleichen. Klar ist allerdings auch: Je länger ein Kredit läuft, desto mehr Zinsen zahlt man über die Zeit. Unterm Strich wird die Sache also teurer.

Die große Unbekannte ist die künftige Zinsentwicklung. Seit einiger Zeit pendeln die Zinsen für zehnjährige Hypotheken zwischen 3,5 und 4 Prozent – mit spürbaren Schwankungen. Der Ausblick ist so unsicher wie lange nicht: Die immer noch hohe Inflation spricht für weiter hohe und noch etwas steigende Zinsen. Andererseits droht eine Rezession, die klassischerweise mit niedrigeren Zinsen bekämpft wird.

Es bleibt Kaffeesatzleserei

An den Finanzmärkten wetten viele deshalb bereits auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen, manche erwarten zumindest in den USA schon in diesem Jahr die erste Leitzinssenkung. Die Europäische Zentralbank dürfte allerdings in jedem Fall länger an ihrer neuerdings straffen Geldpolitik festhalten. Die Inflationsbekämpfung hat erklärtermaßen Vorrang.

So bleibt es beim Lesen im Kaffeesatz. Der Kreditvermittler Interhyp befragt monatlich Expertinnen und Experten und berichtet im April: „Langfristig gehen die Meinungen erstmals seit mehreren Monaten deutlich auseinander.“ Die Schätzungen reichten von 3,5 bis 4,5 Prozent für zehnjährige Darlehen am Ende des Jahres. „Wir rechnen weiter mit stark schwankenden Zinsen“, sagt Interhyp-Vorständin Mirjam Mohr. Die FMH-Experten sind jedenfalls in einem Punkt sicher: „Eine Niedrigzinsphase, wie in den Jahren 2015 bis 2022, werden wir jedenfalls nicht mehr bekommen.“