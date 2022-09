﻿Preise für Strom und Gas explodieren: Was ein Energieberater einer alleinerziehenden Mutter rät

Leipzig. Das Bauchgefühl bei Chris Stephanie Hoffmann scheint zu stimmen. Im Elternhaus zu Sparsamkeit erzogen, lebt sie in ihrer eigenen Wohnung in Großzschocher nun ebenfalls ziemlich sparsam, glaubt die 26-Jährige. Trotzdem will sie Energie sparen. „Ich möchte wissen, wo ich noch überflüssigen Verbrauch habe, den ich sparen kann.“ Die Groß- und Einzelhandelskauffrau ist gerade in Elternzeit mit Tochter Elina (sieben Monate). Ab März will sie wieder arbeiten, aber nur sechs Stunden am Tag, „und dann wird es echt eng mit dem, was ich verdiene.“

LED-Lampen verwenden und Geräte nicht im Standby lassen

Energieberater Jens Koch hat bereits beim Ankommen erfasst: Die Wohnung befindet sich in einem sanierten Wohnblock aus den 1960er-Jahren mit gedämmter Außenfassade. Die Alleinerziehende lebt mit Kind und Hund im zweiten Stock auf 60 Quadratmetern. Über, unter und neben ihr werden alle Wohnungen beheizt, sodass es bei der jungen Familie nie richtig kalt wird. Das Thermometer im Wohnzimmer zeigt 23 Grad an. Der Fernseher läuft, auf dem Schreibtisch liegt ein Laptop, für die Beleuchtung sind LED-Lampen im Einsatz. „Keine Geräte im Standby lassen, alles richtig ausschalten“, empfiehlt der Fachmann, der seit 2013 auch für die Verbraucherzentrale Sachsen als Energieberater im Einsatz ist.

Grundkosten und verbrauchsabhängige Kosten

Koch schaut sich die Strom-, Wasser- und Fernwärmeabrechnungen der Leipzigerin an. Und bestätigt: „Sie leben wirklich sehr sparsam, da kann man nur noch wenig herausholen.“ Heizung und Wasser werden 50:50 abgerechnet, das heißt 50 Prozent Grundkosten, 50 Prozent verbrauchsabhängige Kosten – da kann man als Mieter nur wenig Einfluss nehmen. Beim Gang durch die Wohnung findet der Energieberater aber trotzdem einiges, was die junge Mutter optimieren kann.

Energieberater Jens Koch schaut sich den Duschkopf an. Lässt er zu viel Wasser durch, lohnt sich die Umstellung auf ein wassersparenderes Modell. © Quelle: Andre Kempner

Dusche: "Ich dusche gern lange und heiß", räumt Chris Stephanie Hoffmann ein. Sie soll mal mit einem Eimer ausprobieren, wie viel Wasser in einer Minute aus dem Duschkopf fließt, rät der Fachmann. Bei zehn oder mehr Litern pro Minute würde er den Duschkopf auswechseln: "Damit können Sie auf sechs bis acht Liter runterkommen."

In der Küche von Chris Stephanie Hoffmann sind die Geräte noch ziemlich neu, Stromfresser gibt es da keine. © Quelle: Andre Kempner

Küche: Die Spülmaschine ist erst ein Jahr alt, der Kühlschrank vier bis fünf Jahre – alles keine Stromfresser. Einen Wäschetrockner gibt es im Haushalt gar nicht. Der Glaskeramikherd wird selten angeschaltet, eher nutzt die junge Mutter ihren Alternativ-Thermomix, weil das schnell und einfach geht. Familien, die viel kochen, könnten den Glaskeramikherd durch einen Induktionsherd austauschen und damit den Verbrauch um die Hälfte senken, sagt Jens Koch. Kartoffeln, Reis oder Nudeln müssten ohnehin nur mal kurz aufkochen, dann sollte man den Herd abdrehen und sie im Topf mit Deckel garziehen lassen.

Der Heizkörper steht direkt vorm Fenster zum Balkon. Mit einer gedämmten Platte dazwischen lässt sich der Wärmeverlust verringern. © Quelle: Andre Kempner

Wohnzimmer: Der Heizkörper steht direkt vorm bodengleichen Balkonfenster. Mit einer gedämmten Platte zwischen Heizkörper und Fenster ließe sich der Wärmeverlust verringern. Außerdem könnte die junge Frau sich ein Heizkörperthermostat zulegen, das übers Handy gesteuert wird. Wenn sie ab März wieder arbeitet, kann sie tagsüber die Heizung auf 15, 16 Grad reduzieren und auf ihrem zehn Kilometer langen Arbeitsweg dann schon aus der Ferne hochfahren.

Kinderzimmer: Da Baby Elina in ihrem Zimmer derzeit nur gewickelt wird, reicht es, für die wenigen Minuten den Heizstrahler überm Wickeltisch anzuschalten.

Fazit von Jens Koch: „Ich finde hier wenig.“ Trotzdem ist Chris Stephanie Hoffmann zufrieden. Vor allem, dass sie sparsamer duschen kann, ist ihr neu: „Das hätte ich nicht gedacht.“ Und bei vielen kleinen Einsparungen, darin ist sie sich mit dem Energieberater einig, „läppert es sich am Ende.“

