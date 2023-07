﻿TKMS in Wismar wartet noch immer auf Aufträge vom Bund: „Beschäftigte brauchen eine Perspektive“

Wismar. 15 von 16 neuen Ausbildungsstellen für das neue Lehrjahr sind schon besetzt. Die Jugend scheint an den Werftenstandort Wismar zu glauben. Doch sehr viel ist seit der Übernahme des Geländes durch den U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) nicht passiert. Deshalb ist jetzt von den Beschäftigten und Gewerkschaften ein klares Signal aus Berlin gefordert worden: Aufträge müssen her! Es sollen endlich wieder Schiffe oder Plattformen gebaut werden.

„Die Beschäftigen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit unterschiedlichen Projekten klarkommen, jetzt brauchen sie eine Perspektive“, sagt Alexander Harms. Der Konstrukteur ist neu gewählter Betriebsratsvorsitzender von TKMS Wismar und vertritt als solcher die Interessen der Mitarbeiter. Aktuell sind es 130, inklusive Azubis. 100 sind Ingenieure, die für TKMS in Kiel Projekte bearbeiten.

Konstrukteur Alexander Harms (39) ist der neue Betriebsratsvorsitzende von TKMS Wismar. © Quelle: Kerstin Schröder

TKMS in Wismar ist nicht nur auf Militärbereich fokussiert

Unterstützt wird Alexander Harms von TKMS-Geschäftsführer Oliver Burkhard: „Die Regierung muss jetzt Perspektiven schaffen, weil es strategisches Interesse an der Werftindustrie gibt.“ Neben dem militärischen Bereich könnten die Beschäftigten auch im Energiesektor durch den Bau von Plattformen mitanpacken. Die fachliche Kompetenz würde verloren gehen, wenn die Mitarbeiter keine Perspektiven sehen und in andere Bereiche wechseln. „Das wäre ein Nachteil für ganz Deutschland“, betont er.

Sein Unternehmen sei längst nicht mehr nur auf den Militär-Bereich fokussiert. Plattformen für die Offshore-Windenergie würden auch aus Stahl bestehen. „Und mit Stahl kennen wir uns aus“, sagt er. Obwohl Oliver Burkhard acht Monate nach der Übernahme des Standortes ein klares Signal aus Berlin erwartet, betont er auch: „Wir sind kein Pflegefall, wir wollen keine Bürgschaften.“

Denn trotz der derzeitigen Flaute bei Aufträgen für den Standort Wismar sei er nicht unzufrieden. „Es war klar, dass die Bestellungen nicht sofort ausgelöst werden“, erklärt er. Doch die Dinge, die TKMS produziere, würden in den nächsten Jahren gefragt sein. „Uns droht im besten Fall Wachstum bis hin zu einer Verdreifachung des adressierbaren Marktes.“ Deshalb sei Wismar im Herbst 2022 auch gekauft worden – um mehr bauen zu können. „Es sind in der gleichen Zeit doppelt so viele U-Boote möglich.“

Politische Entscheidung für Aufträge aus Berlin fehlen bislang

Aber viele neue Aufträge gibt es bisher nicht. Das liege laut dem Geschäftsführer daran, dass es sich bei einem U-Boot um eine komplexe Technik handele. Eins zu bauen dauere fünf bis sieben Jahre und koste viel Geld. Auch die künftigen Besatzungen müssten geschult werden. Deswegen könnten U-Boote auch nicht innerhalb weniger Wochen von Regierungen beschafft werden.

Oliver Burkhard (l.), Vorstandsvorsitzender von TKMS, und der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge stehen auf dem Wismarer Werftgelände. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Von der Bundesregierung hatte sich das Unternehmen einige Aufträge erhofft – auch den Bau von Fregatten und einer Munitionsbergungsplattform. Politische Entscheidungen dazu fehlen aber bislang.

Norwegen bestellte bereits vier U-Boote bei TKMS

In Schleswig-Holstein laufen die TKMS-Geschäfte gut. Aufträge im Wert von 13 Milliarden Euro stehen in den Auftragsbüchern. „Das reicht sehr weit“, betont Oliver Burkhard. Deshalb werde er auch nicht schnell ungeduldig. Zumal durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine viele Länder überlegen würden, ihre Verteidigungen aufzurüsten beziehungsweise zu überprüfen. Unter anderem habe Norwegen bereits vier U-Boote bestellt und will jetzt noch zwei weitere beschaffen, weil sich Lage in Nord- und Ostsee verändert hat.

Für den Standort Wismar versichert er: „Wir werden das halten, was wir versprochen haben – sobald es weitere Aufträge gibt, können wir Beschäftigungen erhöhen.“ 800 bis 1500 Mitarbeiter sind nach dem Kauf der Werft angekündigt worden.

Auftrag der Bundesregierung würde viele Jobs in Wismar schaffen

Ein 100 Millionen-Euro-Projekt der Bundesregierung könnte ihnen Arbeit geben. Das Geld ist für den Bau einer Munitionsbergungsplattform im Gespräch, die TKMS mitentwickelt hat und in Wismar gebaut werden soll, wenn TKMS den Zuschlag erhält.

Doch die Ausschreibung und deren Vorbereitung dauern länger als geplant. Bis November 2023 soll die Ausschreibung nun erfolgen – vier bis sechs Monate später könnte feststehen, wer die Plattform baut – also 2024. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass nichts von dem dafür vorgesehenen Geld noch in andere Projekte gesteckt wird“, so der Bundestagsabgeordnete Frank Junge (SPD). Sonst könnte es am Ende aus Berlin heißen: Das Geld reiche nicht mehr für eine Plattform.

Werftensparte von Thyssenkrupp könnte selbstständig werden

„Die nächsten Monate werden entscheiden, wann es in Wismar losgehen könnte“, sagt Oliver Burkhard. Angebote für den Bau eines Forschungsschiffes und Plattformen für die Offshore-Windindustrie habe TKMS abgegeben.

Dass die Werftensparte vom Mutterkonzern Thyssenkrupp getrennt werden soll, bedeute nicht, dass die keine Zukunft habe. Der Konzern brauche einfach viel Geld, um die Stahlproduktion umweltfreundlicher zu machen, und könne deshalb nicht auch noch das TKMS-Wachstum finanzieren. Deshalb werde überlegt, die Sparte selbstständig zu machen, vielleicht sogar börsennotiert.