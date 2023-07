Tierschutzbüro: Videoaufnahmen sollen Tierquälerei bei Tönnies-Zulieferer aus NRW belegen

Kleve. Das Deutsche Tierschutzbüro hat schwere Vorwürfe gegen einen Schweinemastbetrieb in Rees (Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen) erhoben. Die Tierrechtsorganisation teilte am Dienstag mit, „erschreckendes Videomaterial“ in dem Betrieb, der den Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück beliefern soll, gemacht zu haben. Die Aufnahmen seien bereits im Juli 2022 entstanden und im August des vergangenen Jahres an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Die Öffentlichkeit werde erst jetzt über den Fall informiert, um die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht zu behindern.

In dem Betrieb, so der Vorwurf des Vereins, würden Schweine gequält und absichtlich zum Verhungern zurückgelassen. „Die Bildaufnahmen zeigen Schweine, die in einer Mastanlage zusammengepfercht werden“, hieß es in der Mitteilung. Einen Auslauf für die etwa 1000 Tiere gebe es nicht. Die Schweine seien teilweise schwer verletzt oder krank gewesen. „Mit artgerechter Haltung oder ‚Tierwohl‘ hat das überhaupt nichts zu tun, auch wenn uns das Schlachtunternehmen wie Tönnies oder die Supermarktketten gerne suggerieren wollen“, wird Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros, in der Erklärung zitiert.

Pfeifer: Schweine „wie Müll entsorgt“

Der Hauptvorwurf sei aber, dass der Landwirt kranke und verletzte Schweine in einem Gang separiert, wo die Tiere weder Zugang zu Wasser noch Futter haben würden. „Die Tiere sollen dort qualvoll verhungern und verdursten, denn das ist offenbar billiger, als den Tierarzt zu rufen“, so Peifer.

Auf den Aufnahmen der versteckten Kameras sei zu sehen, wie der Landwirt an den Tieren im Zwischengang vorbeigeht. „Wie skrupellos muss man sein, wenn man Tieren noch nicht einmal Wasser und Futter gibt und ihnen dann noch beim Sterben zuschaut? Diese Tiere müssen Höllenqualen erlitten haben.“ Die versteckten Kameras hätten auch gefilmt, wie der Landwirt die verstorbenen Schweine abtransportiert. „Sie werden wie Müll entsorgt“, beschrieb Peifer. Der Landwirt soll bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen sein.

Das Rechercheteam des Vereins habe im Stall eine Liefer- und Abgabevereinigung mit dem Schlachtgiganten Tönnies gefunden. Die Lieferung an Tönnies erfolge aber über die Tönnies-Tochterfirma Reisinger. „Es ist jetzt schon der sechste Fall in den letzten Jahren und es wird sicherlich auch nicht der letzte sein, denn das System Tönnies funktioniert eben nur durch Massentierhaltung und Ausbeutung von Tieren und Mensch“, kritisierte Pfeifer. Erst kürzlich sei ein ehemaliger Tönnies-Zulieferer vom Amtsgericht Papenburg wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 8500 Euro verurteilt worden.

RND/nis