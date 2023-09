﻿Tourismus im Klimawandel: Tui erwartet eine Verschiebung der Reisezeiten

Hannover. Das warme Wetter macht es möglich: Die Tui verlängert ihre Hauptsaison bis Mitte November – vorerst nur auf Kreta und Rhodos, auf längere Sicht könnte der Wandel des Klimas dazu führen, dass der Touristikkonzern die strikte Trennung zwischen Sommer- und Wintergeschäft weiter lockert. „Die Menschen wollen ihren Sommer verlängern“, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Winterprogramms. „Wir haben vielerorts Kontingente nachgekauft, um unseren Gästen noch attraktive Urlaubsangebote machen zu können.“

Dichter Qualm über der Ferienidylle: Ein Urlauber trägt ein Kind, als beide ein Gebiet verlassen, in dem ein Waldbrand auf der griechischen Insel Rhodos wütet. © Quelle: Lefteris Damianidis

Aktuell ist bei der Tui insbesondere Griechenland sehr gefragt – die Tagestemperaturen und das Meerwasser seien auch im Herbst noch angenehm, sagte Baumert. Neben den Inseln in der Ägäis seien bei Urlaubern auch die türkische Riviera, Zypern, Andalusien und Mallorca beliebt. Noch sehen Touristiker die Veränderungen des Klimas eher als Chance, die jüngsten Waldbrände auf Rhodos oder die extremen Temperaturen im Hochsommer gelten indes als ein Indiz für zunehmende Risiken. „Die Hitzewelle ist spektakulär hier“, twitterte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Juli aus der Toskana: „Wenn es so weiter geht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben – eine Ära geht zu Ende.“

Bei der der Regierung in Rom kam diese Warnung nicht gut an. Man wisse natürlich um die Herausforderungen, antwortete Tourismusministerin Daniela Santanchè. Der Klimawandel treffe aber nicht nur Italien, „sondern den ganzen Planeten“. Sie sei sich trotzdem sicher, „dass die Deutschen den Italienurlaub immer weiter schätzen werden“. Für das Land wäre das wichtig: 68 Millionen Feriengäste kamen in diesem Sommer, die Hälfte aus dem Ausland. Das Reisegewerbe erwirtschaftet ein Zehntel des italienischen Bruttoinlandsprodukts – in Griechenland macht der Anteil fast ein Fünftel, in Kroatien sogar mehr als ein Viertel aus.

Thailand ist die neuer Nummer eins Für die Wintersaison bietet die Tui neue Reiseziele an. Dazu zählen Norwegen, das finnische Lappland und Alaska. Flüge seien von Berlin und Düsseldorf nach Rovaniemi und Kittiläa möglich, teilte das Unternehmen mit. Alaska ist eher gut betuchten Gästen vorbehalten – die Tochter Airtours Private Travel erschließe den größten Bundesstaat der USA für privat geführte Luxusrundreisen. Das beliebteste Fernreiseziel des kommenden Winters sei Thailand, mit einem hohen Buchungsplus habe das Königreich die Malediven von Platz eins verdrängt. Wachsendes Interesse verzeichnet die Tui auch für die Vereinigten Arabische Emirate. Der Konzern nimmt im Winter erstmals auch die benachbarte Halbinsel Katar mit rund 100 Hotels in sein Programm auf. Auf den Plätzen fünf bis zehn der am meisten nachgefragten Fernreiseziele der Tui-Urlauber folgen die Dominikanische Republik, Mexiko, Mauritius, Tansania mit Sansibar, Kuba und Südafrika. Bis zum 18. September biete der Konzern für Frühbucher Rabatte von bis zu 30 Prozent, hieß es.

Studie: Mittelmeerregion könnte Urlauber verlieren

Der Wandel des Klimas dürfte das Reiseverhalten nachhaltig verändern, heißt es in einer aktuellen Studie im Auftrag der EU-Kommission. „Es wird erwartet, dass sich die saisonalen Muster des Tourismus ändern“, schreiben die Autoren: Die Mittelmeerregion werde in der Hauptsaison Gäste verlieren, während die Küsten im Norden Europas „voraussichtlich einen deutlichen Anstieg der Nachfrage verzeichnen“. In einem extremen Szenario sagen die Forscher den Ionischen Inseln in der Ägäis im Sommer einen Gästeschwund von rund 9 Prozent voraus – West-Wales dagegen könne auf ein Plus von knapp 16 Prozent hoffen.

Andrang bei der Abreise: Touristen warten im Sommer vor ihrem Hotel auf Rhodos auf den Einstieg in einen Bus der Tui, um die Insel wegen schwerer tagelanger Waldbrände zu verlassen. © Quelle: Argyris Mantikos

Solche Modellrechnungen nehmen Reiseexperten noch nicht allzu ernst. Solange die Hitzewellen im Süden Europas nur sporadisch vorkommen, werden die Urlauber weiter wie gewohnt in den Süden reisen, meint Torsten Kirstges, Professor für Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule Wilhelmshaven: „Vor allem jüngere Leute wollen in der Sonne rösten.“ Zudem fehle es an Alternativen, sagt ein Manager eines Reiseveranstalters. „Das Hotelangebot in West-Wales ist doch sehr überschaubar – und ein All-inclusive-Angebot in Norwegen müsste allein schon wegen der hohen Preise für alkoholische Getränke vermutlich drei Mal so teuer sein wie in der Türkei.“

Tui erwartet eine Verschiebung der Reisezeiten

Die Tui stellt sich mit Blick auf die Badeziele am Mittelmeer vorerst auf moderate Verschiebungen der Nachfrage von der Hauptferienzeit im Juli und August in die Vor- und Nachsaison ein. „Es wird mehr Buchungen ab Februar bis Mai und dann im Herbst geben, also in Summe eine längere Saison“, sagte Konzernchef Sebastian Ebel kürzlich. Darüber hinaus baue die Tui ihr Angebot anderenorts aus – etwa auf den Kapverdischen Inseln, aber auch an den Küsten in Polen, Belgien und Holland. „Die durchgängig angenehmsten Temperaturen im Jahresverlauf hat übrigens Madeira“, sagte Ebel.

Extreme Wetterlagen wie lange Hitze-Perioden und Starkregen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Starkregen sind wegen des Klimawandels an den meisten Orten der Welt häufiger und intensiver geworden. Bei Überschwemmungen spielen zudem auch andere menschliche Faktoren eine Rolle.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.