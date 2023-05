„Ich hatte eine Riesenangst“: Eine trans Frau über ihr Coming Out am Arbeitsplatz

Irgendwann konnte Carolina Sauter die Rolle nicht mehr spielen, in der sie so viele Kolleginnen und Kollegen sahen: „Das funktionierte nicht, mich hat es richtig krank gemacht“, erzählt die Datenanalystin über ihr einstiges Leben als Mann. Und dann hat Sauter gewagt, was oft mit heftigen Anfeindungen einhergeht: Sie outete sich am Arbeitsplatz als trans Frau.

Das vermeiden trans Personen häufig, weiß Sven Lehmann. Als Queer-Beauftragter der Bundesregierung setzt sich der Grünenpolitiker unter anderem für ihre Belange ein. Laut Studien betrifft das möglicherweise 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Geburtsgeschlecht nicht zu dem passt, was sie fühlen. Und die haben es in der Arbeitswelt oft schwer: „Wir wissen, dass mehr als jeder dritte transgeschlechtliche Mensch bei der Jobsuche und am Arbeitsplatz diskriminiert wird“, sagt Lehmann.

Andere trans Personen verloren ihren Job

Wer heute mit Sauter spricht, trifft auf eine lebhafte und oft lachende Frau – die offen darüber redet, dass früher bei ihr vieles anders war: Schon in der Kindheit habe sie sich als Junge nicht wohlgefühlt. Obwohl es ihr über die Jahre hinweg immer schlechter ging, machte sie das auf der Arbeit nicht zum Thema. Von Diskriminierung und Anfeindungen hatte sie oft genug gehört, „ich hatte eine Riesenangst, ich kenne Leute, die nach einem Outing ihren Job verloren haben.“

Doch dann begegnete Sauter eine von Beschäftigten getragene Gruppe bei ihrem Arbeitgeber: Rainbow@Vodafone heißt das queere Netzwerk, das der Mobilfunkanbieter – ebenso wie etwa Netzwerke für Frauen oder Väter – aktiv unterstützt. Unter anderem können sich Beschäftigte auch während der Arbeitszeit in den verschiedenen Netzwerken engagieren, zugleich gibt es direkte Drähte etwa zu Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragten.

Die Klo-Frage war kein Problem

Das ermöglichte Sauter nach anfänglichem Zögern das Coming Out: Einige Kolleginnen und Kollegen wurden ebenso wie Vorgesetzte frühzeitig eingeweiht. Auch die Homeoffice-Nutzung und häufigen Arztbesuche während der Transition, die mit Hormontherapie und Operationen einhergeht, wurden abgesprochen. „Irgendwann hatte ich den Eindruck, dass das Unternehmen voll hinter mir steht.“

Der Rest des Coming Out war aufregend, aber in der Praxis unkompliziert: Dass Sauter fortan Carolina genannt werde, schärften auch die Vorgesetzten dem Team ein. Eine neue E-Mail-Adresse bekam Sauter – und auch eine in der Öffentlichkeit oft umstrittene Frage wurde direkt geklärt: „Beim Outing haben wir kommuniziert, auf welche Toilette ich künftig gehe und damit war es auch gut,“ erzählt Sauter.

Wenn jemand immer Angst hat, leidet die Qualität Carolina Sauter

Von Anfeindungen berichtet sie hingegen nicht, spricht lediglich von „ein paar doofen Kommentaren“. Mittlerweile spiele das Thema kaum noch eine Rolle, Sauter will selber damit im Arbeitsalltag nicht im Mittelpunkt stehen. Vor allem aber betont sie positive Aspekte: Das Teamgefüge sei gestärkt und die Arbeit besser geworden, „denn wenn jemand immer Angst hat, leidet die Qualität“.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Unterstützung auszahlt“, sagt Erdmute Thalmann. Als Diversity-Manager gehört er zu jenen, die bei Vodafone eine auf Diversität und Inklusion ausgerichtete Unternehmenskultur vorantreiben: Trans Personen sollen sich bei Vodafone ebenso wenig verstellen müssen wie beispielsweise Schwule und Lesben. „Denn das kostet Energie und ist unwürdig“, findet Thalmann.

Queer-Beauftragter sieht Stimmungsmache gegen trans Personen

Klar ist aber auch, dass Vodafone schon länger mit progressivem Auftreten um gutes Personal buhlt. Schon bei großzügigen Homeoffice-Regeln war der Konzern während der Pandemie regelrecht vorangeprescht, auch ein konsequentes Eintreten für Vielfalt hält man beim Mobilfunker für zielführend: „Nicht zuletzt haben wir dadurch Mitarbeitende, die sich gewertschätzt fühlen“, glaubt Thalmann – und betont, dass das längst nicht nur für die Betroffenen, sondern für das restliche Kollegium gelte.

„Eine offene und vielfältige Unternehmenskultur fördert das kollegiale Miteinander und die Produktivität“, ist auch der Queer-Beauftragte Lehmann überzeugt. Viel von dem, was bei Vodafone gemacht wurde, empfiehlt er auch anderen Unternehmen. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz soll ebenfalls helfen, verspricht Lehmann: Die einfachere Korrektur des Geschlechtseintrags werde verhindern, dass sich Personen ohne die richtigen persönlichen Dokumente bei Bewerbungen oder einer Vertragsunterschrift gegen ihren Willen outen müssen.

Allerdings sieht Lehmann auch eine Entwicklung, die es Beschäftigten wie Sauter in Zukunft wieder schwerer machen könnte: „Wir beobachten mit großer Sorge, wie aktuell beim geplanten Selbstbestimmungsgesetz in der öffentlichen Debatte gezielt Stimmung gegen transgeschlechtliche Menschen gemacht wird“, warnt der Queer-Beauftragte.