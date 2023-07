Trotz Antisemitismusskandal um Kanye West: Yeezy-Schuhe sind weiter gefragt

Adidas hat mit dem Verkauf der letzten Yeezy-Schuhe begonnen und kommt dabei offenbar besser voran als erwartet. Der Konzern hat deshalb seine Geschäfts­prognose für dieses Jahr heraufgesetzt. Der Kurs der Adidas-Aktie kletterte am Dienstag zeitweise um 6 Prozent, bei Börsenschluss stand sie noch mit knapp 4 Prozent im Plus.

Yeezy ist eine Marke des Rappers Kanye West, die dem Konzern über Jahre Umsätze in Milliardenhöhe brachte. Vor allem aber waren die Gewinnmargen für diese Produkte sehr hoch. Die Partnerschaft zerbrach im vergangenen Herbst allerdings spektakulär: Der Musiker, der sich inzwischen Ye nennt, hatte seine Provokationen bis zu antisemitischen Äußerungen getrieben, die Adidas als „inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich“ bezeichnete. Die Zusammenarbeit wurde Ende Oktober beendet – nach Meinung vieler Kritiker zu spät.

Der Rapper verdient weiter mit

Der seit dem Jahreswechsel amtierende Konzernchef Björn Gulden will die bereits produzierten Yeezy-Schuhe verkaufen und einen „signifikanten Teil“ des Erlöses an Organisationen spenden, die von dem Star beleidigte Menschen vertreten. Dem Vernehmen nach ist der Rapper selbst allerdings ebenfalls an den Verkaufs­erlösen beteiligt, geschätzt wird sein Anteil auf 5 Prozent.

„Adidas hat enorme Gewinne mit Ye verbucht und bei dessen antisemitischen Aussagen nur zögerlich gehandelt“, sagte Elio Adler, Vorsitzender des deutsch-jüdischen Vereins Werteinitiative, dem RND. „Es wäre nun dringend geboten, dass das Unternehmen den daraus erzielten Gewinn Betroffenen von Judenhass und für seine Bekämpfung spendet.“

Vorerst fließen Yeezy-Erlöse jedoch in die Adidas-Kasse. Die Schuhe werden unter anderem über den Adidas-Onlineshop vermarktet, allerdings nur in Etappen. Wer sie dort im Moment sucht, kann sich registrieren, um über den nächsten Verkauf informiert zu werden.

Verlust geringer als befürchtet

Details nennt der Konzern in seinem jetzt veröffentlichten vorläufigen Quartals­ergebnis noch nicht, nach Schätzung des Analyse­hauses Jefferies hat der Abverkauf der ersten Tranche aber rund 450 Millionen Euro Umsatz gebracht. Dabei könnten laut Jefferies rund 150 Millionen Euro Gewinn vor Steuern übrig geblieben sein – vor Abzug der zugesagten Spenden.

Adidas kündigt derzeit lediglich an, dass der Gesamt­verlust des Unternehmens in diesem Jahr geringer ausfallen werde als befürchtet. Nachdem bisher mit einem negativen Betriebs­ergebnis von 700 Millionen Euro gerechnet wurde, dürften es nun minus 450 Millionen Euro werden. Auf den Yeezy-Bestand werden demnach 400 Millionen Euro abgeschrieben, 100 Millionen Euro weniger als bisher geplant. „Sollten sich potenzielle zukünftige Yeezy-Verkäufe als erfolgreich erweisen, würde dies die Geschäfts­ergebnisse des Unternehmens weiter verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

200 Millionen Euro für „strategische Überprüfung“

Die Schuhe des exzentrischen Stars sind nicht das einzige Problem, das Gulden von seinem Vorgänger Kasper Rorsted übernommen hat. Weitere 200 Millionen Euro Sonderbelastung hat er deshalb in diesem Jahr für die „strategische Überprüfung“ eingeplant. Daran wird sich nichts ändern.

Das operative Geschäft, das vor allem unter Produktions- und Liefer­problemen in der Pandemie gelitten hatte, läuft inzwischen offenbar wieder besser. Der Umsatz wird nach der neuen Prognose in diesem Jahr jedenfalls weniger schrumpfen als zunächst befürchtet. Währungs­bereinigt solle es nun einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozent­bereich geben, nachdem bisher von einem hohen einstelligen Prozent­bereich die Rede war.