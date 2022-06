Trotz Krise: Digitalisiert euch!

Ein Roboterarm "schreibt" die Worte «business transformation» auf einen Spiegel an einem Stand der Softwarefirma SAP auf der Hannover Messe 2022. Nicht alle Unternehmen widmen sich der Digitalisierung so stark, wie es nötig wäre.

Krieg und Inflation trüben die konjunkturellen Aussichten, weshalb manche Unternehmen Investitionen in die Zukunft zurückstellen. Im digitalen Bereich wäre das ein großer Fehler, warnt Civey-Chefin Janina Mütze. In ihrer Kolumne „Chefinnensache“ appelliert sie an Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade jetzt in die digitale Neuerfindung zu investieren.