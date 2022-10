Trotz Krise: Für die Börse war der Oktober ein guter Monat

Das Ziel ist ambitioniert: Am 1. Dezember will die Deutsche Regas Flüssiggas in Lubmin an der Ostseeküste anlanden. Sechs Wochen vorher startete nun offiziell das Genehmigungsverfahren. Der Umweltverband BUND kündigte eine kritische Prüfung an. Unterdessen gibt es laut Investor einen Run auf die Kapazitäten.