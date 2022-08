Die Insel Hainan im Südchinesischen Meer will als erste Region in China den Verkauf von Autos mit Verbrennermotoren verbieten.

Die Insel Hainan im Südchinesischen Meer will als erste Region in China den Verkauf von Autos mit Verbrennermotoren verbieten. Zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen werde der Verkauf bis 2030 untersagt, während gleichzeitig Elektroautos durch Steuererleichterungen und den Ausbau des Ladenetzes gefördert würden, teilte die Provinzregierung von Hainan mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Null-Emissions-Zonen in Hainan

Elektrofahrzeuge sollen bis 2030 in Hainan einen Anteil von 45 Prozent ausmachen, wie es in einem Plan der Regierung hieß. Die Städte sollen sogenannte Null-Emissions-Zonen einrichten, in denen Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren verboten sind. Ein stellvertretender chinesischer Industrieminister sagte im September 2017, dass die Regierung in Peking an einem Plan arbeite, um die Herstellung und den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen vollständig einzustellen. Details dazu hat die Regierung nicht veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit durchlebt China den heißesten und trockensten Sommer seit Jahrzehnten. Felder vertrockneten und Stauseen und Flüsse führen wenig Wasser, was zu Schwierigkeiten bei der Stromerzeugung führt.

RND/AP