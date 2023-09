Anstieg um 5 Prozentpunkte

Türkische Notenbank hebt Leitzins zum vierten Mal in Folge an

Die türkische Notenbank hebt den Leitzins zum vierten Mal in Folge deutlich an. (Symbolbild)

Die hohe Inflation wirkt sich auch auf die türkische Wirtschaft aus. Die Notenbank in Ankara hebt den Leitzins daher erneut deutlich an. Dies ist die mittlerweile vierte Zinserhöhung in Folge.