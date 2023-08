Aktie von Tupperware um mehr als 800 Prozent gestiegen

Tupperware erlebt aktuell einen Aktienrausch. Während der Preis für eine Aktie des Herstellers von wiederverschließbaren Lebensmittel-Frischhalteboxen am 20. Juli noch bei 0,56 Euro lag, stieg er innerhalb von zwölf Tagen um mehr als 800 Prozent auf 4,91 Euro.

Die genauen Gründe für den Anstieg sind unklar, er kommt wie aus heiterem Himmel. Laut „Handelsblatt“ ziehen Experten Parallelen zu extremen Kursbewegungen bei sogenannten „Meme“-Aktien wie Gamestop, bei denen kurzfristig in großer Zahl Kleinanleger aufsprangen. Spekulationen gebe es in Fachkreisen demnach auch um einen „Short Squeeze“. Dabei müssen sich Investoren um jeden Preis mit Papieren eindecken, weil ihre Wetten auf fallende Kurse nicht aufgingen, heißt es in dem Bericht weiter. Es wird davon ausgegangen, dass der Kurs so schnell wieder fallen könnte, wie er angestiegen ist. Tupperware äußerte sich bislang nicht zum steigenden Aktienkurs.

Tupperware droht das Aus

Erst im April dieses Jahres warnte das Management des US-Konzerns, dass Rechnungen womöglich bald nicht mehr bezahlt werden können. Tupperware heuerte nach eigenen Angaben Berater an und begann Gespräche mit potenziellen Investoren, um Geld aufzutreiben. „Das Unternehmen tut alles in seiner Macht Stehende“, versprach Chef Miguel Fernandez.

Im Schlussquartal 2022 brach der Umsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 313,7 Millionen Dollar ein. Unterm Strich machte Tupperware einen Verlust von 35,7 Millionen Dollar.

Tupperware: Wie konnte es so weit kommen?

Das bald 80 Jahre alte Unternehmen, dessen Gründer Earl Tupper 1946 die Küchenwelt mit seinen bunten „Wunderschüsseln“ aufmischte, steht schon länger mit dem Rücken zur Wand. Die bunten Schüsseln und Boxen von Tupperware haben Haushalte fast rund um den Globus geprägt und es sogar als Designklassiker in Museen und Kunstausstellungen geschafft.

Auch in Deutschland verbreiteten sich die luftdicht verschließbaren Behältnisse, deren Kunststoffdeckel beim Schließen den charakteristischen Laut von sich geben, seit den frühen 1960er-Jahren rasant. Als Erfolgskonzept erwiesen sich Gründer Tuppers Haushaltsprodukte vor allem in Kombination mit Marketinggenie Brownie Wises Idee der Tupperparty.

Doch dieses Modell ist in der Ära des E-Commerce kaum noch zeitgemäß. Während sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr ins Internet verlagert hat, wo Shoppinggiganten wie Amazon oder Alibaba mit enormer Marktmacht die Preise drücken, setzte Tupperware lange Zeit unbeirrt weiter auf seine klassischen Verkaufswege – und auch auf vergleichsweise teure Produkte. Erst unter Konzernchef Fernandez, der im April 2020 nach einem Führungschaos übernahm, setzte Tupperware konsequent auf digitale Verkäufe – und war damit zeitweise durchaus erfolgreich. In der Pandemie, als viele Menschen zu Hause ihre Kochkünste ausprobierten, florierte das Geschäft. Doch dieser Boom wirkt inzwischen zunehmend wie ein Strohfeuer.

RND/nis/dpa