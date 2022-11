„Wir beobachten die Situation genau“: VW will Werbung auf Twitter aussetzen

Außerbetriebnahme am 21. November Außerbetriebnahme am 21. November

Am 21. November endet in Deutschland die Ära des „Münzfernsprechers“. An dem Tag wird bundesweit die Bezahlfunktion von Telefon-Anlagen beendet. Die bundesweit etwa 12.000 öffentlichen Telefone der Telekom werden bald ganz vom Netz genommen. Auch in Kiel werden jetzt die letzten Stelen abgebaut.