Nach Twitter-Übernahme: Elon Musk berichtet von hohem Arbeitspensum

Nach der Übernahme von Twitter hat Elon Musk viel zu tun. „Mein Arbeitspensum hat in letzter Zeit ziemlich zugenommen“, sagte der Unternehmer in einer Videoschalte auf dem B20-Wirtschaftsforum vor dem G20-Gipfel.

Nusa Dua. Der US-Milliardär und neue Twitter-Eigentümer Elon Musk führt kein leichtes Leben. Diese Botschaft richtete Musk am Montag an junge Menschen, die sich seinen unternehmerischen Erfolg zum Vorbild nehmen. „Passt auf, was ihr euch wünscht“, sagte Musk per Videoschalte einem Wirtschaftsforum in Bali.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute tatsächlich gerne ich wären. Sie würden gerne so sein, wie sie sich vorstellen, wie ich bin, was nicht dasselbe ist“, sagte er. „Ich meine, das Ausmaß, in dem ich mich selbst quäle, ist die nächste Stufe, offen gesagt.“

Musk äußerte sich auf dem B20-Wirtschaftsforum vor dem G20-Gipfel. Er nahm per Videolink an der Konferenz teil, nachdem ursprünglich erwartet worden war, er werde persönlich erscheinen. Der indonesische Minister und Organisator des Gipfels, Luhut Binsar Pandjaitan, erklärte, Musk sei nicht nach Bali gekommen, weil er sich auf einen Gerichtstermin im Laufe der Woche vorbereite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch sonst hat Musk nach eigener Aussagen viel zu tun. „Mein Arbeitspensum hat in letzter Zeit ziemlich zugenommen", sagte er mit einem Lachen in Anspielung auf die Übernahme von Twitter. Der Unternehmer erschien auf dem Bildschirm in einem abgedunkelten Raum und erklärte, es habe kurz zuvor einen Stromausfall gegeben. Sein Gesicht, das auf eine große Leinwand über dem Gipfelsaal projiziert wurde, schien rot zu leuchten, als es sich im Kerzenlicht spiegelte - ein Anblick, den er als bizarr beschrieb.

RND/AP